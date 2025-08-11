augusztus 11., hétfő

1 órája

Jó hírre számíthatnak ma az autósok

Címkék#autósok#árfolyam#üzemanyagár#benzin

A világpiaci trendek, valamint a forint árfolyama is alapot szolgáltat a reményekre. Várhatólag ismét csökkenni fognak az üzemanyagárak a mai nap folyamán.

Gombos Kálmán

Világszinten komoly reményeket fűznek a közelgő Trump-Putyin találkozóhoz, ami kedvező hatással lehet az olajárakra is. A múlt heti, több mint 4 százalékos visszaesés után az üzemanyagárak hétfőn is estek. Ezt nagy valószínűséggel az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire kivetett magasabb vámok, az OPEC termelésének növelése, valamint az Egyesült Államok és Oroszország ukrán tűzszüneti megállapodáshoz való közelebb kerülésével kapcsolatos várakozások okozták – áll társlapunk, a Világgazdaság elemzésében.

Üzemanyagárak: reményt keltő hírek, pozitív várakozások
Üzemanyagárak: reményt keltő hírek, pozitív várakozások
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Mi befolyásolhatja az üzemanyagárakat?

Közrejátszanak majd a holnapi napra várható inflációs adatok is, amik az Egyesült Államokban fognak napvilágot látni. Ehhez jön még hozzá a forint – dollárhoz viszonyított – árfolyama, ami az elmúlt napokban kifejezetten kedvezően alakult: hétfő reggel 338 forint körül kell fizetni egy dollárért, míg egy hete még csaknem 345 forinton állt az árfolyam.

Az utolsó árváltozás szombaton történt: akkor a benzin és a gázolaj egyaránt csökkenő tendenciát mutatott (3 és 4 forinttal lettek olcsóbbak). A jelenlegi átlagárak a következők: 95-ös benzin: 585 forint, a gázolaj pedig 598 forint. Keddtől pedig újabb csökkenés várható a nagykereskedelmi üzemanyagáraknál. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal - írja a holtankoljak.hu

