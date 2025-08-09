augusztus 9., szombat

Bővül a kínálat

10 perce

Ilyen új üzlet nyílt a szombathelyi bevásárlóközpontban

Népszerű ékszerüzlet nyitotta meg a kapuit a szombathelyi bevásárlóközpontban.

Új üzlettel bővült a szombathelyi Family Center kínálata - tette közzé közösségi oldalán a bevásárlóközpont. Mint írják, a W.KRUK cég üzlete megérkezett Szombathelyre, a cég ékszereket árul, tehát a kínálat egy ékszerbolttal bővült.

Új üzlet a Family Centerben - itt ékszert vásárolhatunk
Forrás: Family Center FB oldal

Új üzlet a Family Centerben

"A 185 éves tradícióval büszkélkedő ékszermárka tovább bővíti magyarországi üzlethálózatát. Budapest, Szeged, Pécs, Nyíregyháza és Miskolc után mostantól Szombathelyen is elérhetőek a kézműves hagyományokat és modern designt különleges módon ötvöző ékszerek." - írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy aranyat, ezüstöt és egyedi tervezésű kollekciókat is lehet majd kapni az üzletben.


 

 

