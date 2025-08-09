Ilyen új üzlet nyílt a szombathelyi bevásárlóközpontban

"A 185 éves tradícióval büszkélkedő ékszermárka tovább bővíti magyarországi üzlethálózatát. Budapest, Szeged, Pécs, Nyíregyháza és Miskolc után mostantól Szombathelyen is elérhetőek a kézműves hagyományokat és modern designt különleges módon ötvöző ékszerek." - írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy aranyat, ezüstöt és egyedi tervezésű kollekciókat is lehet majd kapni az üzletben.