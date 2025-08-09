10 perce
Ilyen új üzlet nyílt a szombathelyi bevásárlóközpontban
Népszerű ékszerüzlet nyitotta meg a kapuit a szombathelyi bevásárlóközpontban.
Új üzlettel bővült a szombathelyi Family Center kínálata - tette közzé közösségi oldalán a bevásárlóközpont. Mint írják, a W.KRUK cég üzlete megérkezett Szombathelyre, a cég ékszereket árul, tehát a kínálat egy ékszerbolttal bővült.
Új üzlet a Family Centerben
"A 185 éves tradícióval büszkélkedő ékszermárka tovább bővíti magyarországi üzlethálózatát. Budapest, Szeged, Pécs, Nyíregyháza és Miskolc után mostantól Szombathelyen is elérhetőek a kézműves hagyományokat és modern designt különleges módon ötvöző ékszerek." - írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy aranyat, ezüstöt és egyedi tervezésű kollekciókat is lehet majd kapni az üzletben.
