augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ha házilag készítjük össze, annak nincs párja

2 órája

Hétfőn becsengetnek: tippeket adunk, hogy mi kerüljön az uzsonnás dobozba

Címkék#magyar dietetikus#koktélparadicsom#energiaszelet#szendvics

Szendvics (lehetőleg teljes kiőrlésű kenyér, zsemle alappal), házi készítésű müzli, friss zöldség és gyümölcs, natúr (nem sózott) magok – csak néhány tipp az uzsonnás doboz megtöltésére, ha azt akarjuk, hogy egészségesen kezdődjön az iskola.

Vaol.hu
Hétfőn becsengetnek: tippeket adunk, hogy mi kerüljön az uzsonnás dobozba

Változatos, egészséges, tápláló – ezzel a három szóval jellemezhető az ideális tízórai és uzsonna. Az sem árt, ha színes és könnyen kézbe fogható darabokból/falatokból áll, úgy még szívesebben csipegetnek az uzsonnás dobozból a gyerekek. A legjobb, ha frissen készítjük, de akár egy-két napra előre is dolgozhatunk.

Mi kerüljön az uzsonnás dobozba? Változatos, tápláló és egészséges étel.
Mi kerüljön az uzsonnás dobozba? Változatos, tápláló és egészséges étel.
Forrás: Pexels.com

Ezek kerüljenek az uzsonnás dobozba

Csomagoljunk teljes kiőrlésű pékárut, wrap-et benne sajttal, tojással, kézműves szalámival. Zöldségcsíkok – sárgarépa, uborka, paprika, zeller, karalábé, koktélparadicsom – dukálnak a szendvics mellé. Ha osztott kialakítású, pakoljunk az uzsonnás doboz másik rekeszébe felaprított szezonális gyümölcsöt, és amikor ezekből már hiány van, almachipset, aszalt – hozzáadott cukortól mentes – szilvát, barackot, fügét. Nassolni valóként megteszi a házilag gyártott – zabpehelyből, olajos magokból és aszalt gyümölcsökből készített – energiaszelet vagy egy-egy marék, nem sózott mandula, tökmag, kesudió (egészségesek és energiadúsak), diákcsemege, joghurt is. Meglepetésként kis jegyzetlapokat is becsempészhetünk a tízórai mellé saját kézzel írt kedves, motiváló üzenetekkel, hogy a gyerekek érezzék, gondolunk rájuk, amíg távol vannak tőlünk. 

A tízórai nem pótolja a reggelit

Milyen ételeket csomagoljunk a gyereknek az iskolába, óvodába? – a témában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is fogalmaz meg ajánlást. Többek között (és a fentieken túl) azt:

  • Soha ne engedjük reggeli nélkül iskolába a gyereket, a tízórai ugyanis nem pótolja a reggelit!
  • Beszéljük meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.
  • Ne édességgel jutalmazzuk, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal kedveskedjünk már a legkisebbeknek is.
  • Tervezzük meg az egész napi étkezésüket, hiszen hétköznap egy iskolás sokszor 8-10 órát – tanítás, különórák, edzések – is távol tölt az otthonától, a napi ötszöri étkezésből hármat négyet házon kívül fogyaszt el. 

Ízlés és szokások: gyermekkorban alakulnak ki

S hogy miért kell fokozottan figyelni a gyerekek étkezésére amellett, hogy a megfelelő fizikai és szellemi fejlődést biztosítsuk? Mert az ízlés és a szokások ekkor alakulnak ki. A táplálkozási szakemberek szerint nem túlzás azt mondani, hogy már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Ha egy gyerek kiskorában megszokja a zöldséget, gyümölcsöt, a kiegyensúlyozott étkezést és a rendszeres mozgást, akkor felnőttként is természetes lesz számára az egészséges életmód – hangsúlyozza a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu