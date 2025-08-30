Hétfőn becsengetnek: tippeket adunk, hogy mi kerüljön az uzsonnás dobozba

Változatos, egészséges, tápláló – ezzel a három szóval jellemezhető az ideális tízórai és uzsonna. Az sem árt, ha színes és könnyen kézbe fogható darabokból/falatokból áll, úgy még szívesebben csipegetnek az uzsonnás dobozból a gyerekek. A legjobb, ha frissen készítjük, de akár egy-két napra előre is dolgozhatunk.

Ezek kerüljenek az uzsonnás dobozba

Csomagoljunk teljes kiőrlésű pékárut, wrap-et benne sajttal, tojással, kézműves szalámival. Zöldségcsíkok – sárgarépa, uborka, paprika, zeller, karalábé, koktélparadicsom – dukálnak a szendvics mellé. Ha osztott kialakítású, pakoljunk az uzsonnás doboz másik rekeszébe felaprított szezonális gyümölcsöt, és amikor ezekből már hiány van, almachipset, aszalt – hozzáadott cukortól mentes – szilvát, barackot, fügét. Nassolni valóként megteszi a házilag gyártott – zabpehelyből, olajos magokból és aszalt gyümölcsökből készített – energiaszelet vagy egy-egy marék, nem sózott mandula, tökmag, kesudió (egészségesek és energiadúsak), diákcsemege, joghurt is. Meglepetésként kis jegyzetlapokat is becsempészhetünk a tízórai mellé saját kézzel írt kedves, motiváló üzenetekkel, hogy a gyerekek érezzék, gondolunk rájuk, amíg távol vannak tőlünk.

A tízórai nem pótolja a reggelit

Milyen ételeket csomagoljunk a gyereknek az iskolába, óvodába? – a témában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is fogalmaz meg ajánlást. Többek között (és a fentieken túl) azt:

Soha ne engedjük reggeli nélkül iskolába a gyereket, a tízórai ugyanis nem pótolja a reggelit!

Beszéljük meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.

Ne édességgel jutalmazzuk, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal kedveskedjünk már a legkisebbeknek is.

Tervezzük meg az egész napi étkezésüket, hiszen hétköznap egy iskolás sokszor 8-10 órát – tanítás, különórák, edzések – is távol tölt az otthonától, a napi ötszöri étkezésből hármat négyet házon kívül fogyaszt el.

Ízlés és szokások: gyermekkorban alakulnak ki

S hogy miért kell fokozottan figyelni a gyerekek étkezésére amellett, hogy a megfelelő fizikai és szellemi fejlődést biztosítsuk? Mert az ízlés és a szokások ekkor alakulnak ki. A táplálkozási szakemberek szerint nem túlzás azt mondani, hogy már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Ha egy gyerek kiskorában megszokja a zöldséget, gyümölcsöt, a kiegyensúlyozott étkezést és a rendszeres mozgást, akkor felnőttként is természetes lesz számára az egészséges életmód – hangsúlyozza a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.











