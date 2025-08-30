Vasi vadásznap Celldömölkön: finom falatok és közösség - este fellép A Két Zsivány

Ma délelőtt fél tízkor harsant fel a kürtszó: kezdetét vette a Vas vármegyei vadásznap, aminek idén a Kemenesalja fővárosa ad otthont. Celldömölkön hathatósan és eredményesen fohászkodtak az időjárásért: nem kellett igénybe venni a B-tervet, ami a nagyszínpad mögötti KMKK nagyterme lett volna. A térrel szemben pedig a Szentháromság-szobor környéke is megtelt: ínycsiklandozó illatok érkeztek innen is, onnan is. A huszonnégy versengő csapat tagjai ugyanis már reggel megkezdték a több (esetenként négy-öt órás) bográcsozást, ahol változatos receptek alapján rotyogott az üst. Természetesen a kínálat alapja elsősorban a vadhús volt, de találkoztunk cicegével, sőt, halászlével is csábították a közönséget, vasi horgászok jóvoltából.

Vadásznap Celldömölkön: programok, finom falatok, közösség

Fotó: Cseh Gábor

Vadásznap vadászkamarai köszöntővel

A nagyszínpadon a Vas Vármegyei vadászok zászlajának fogadása, majd a vadász- és magyar Himnusz után Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas vármegyei Területi Szervezetének és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke köszöntötte a vadásznap résztvevőit. Köszönetmondásokkal kezdte: háláját fejezte ki Celldömölk városának és vezetésének, valamint a segítő szervezeteknek a támogatásért, sok munkáért. Jó érzéssel számolt be arról is, hogy vármegyénkben tisztességes módon zajlik a vadkárok intézése, igen kevés csak a peres eset. Hangsúlyozta a vadásznapok fontosságát is, ahol találkozhatnak a szakma képviselői: nem csak egymással, de a civilekkel is, akik között bizonyára akadnak vadászatot ellenzők is. Ezek az alkalmak egyben lehetőségek is az ő tájékoztatásukra éppúgy, mint betekintést engedni a vadászat szépségeibe.