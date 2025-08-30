1 órája
Vasi vadásznap Celldömölkön: finom falatok és közösség - este fellép A Két Zsivány
Barátságos fogadtatás, tágas tér, amit betöltöttek a megjelentek – és persze finom illatok, kiállítások, számos program. Ilyen a celldömölki vadásznap.
Ma délelőtt fél tízkor harsant fel a kürtszó: kezdetét vette a Vas vármegyei vadásznap, aminek idén a Kemenesalja fővárosa ad otthont. Celldömölkön hathatósan és eredményesen fohászkodtak az időjárásért: nem kellett igénybe venni a B-tervet, ami a nagyszínpad mögötti KMKK nagyterme lett volna. A térrel szemben pedig a Szentháromság-szobor környéke is megtelt: ínycsiklandozó illatok érkeztek innen is, onnan is. A huszonnégy versengő csapat tagjai ugyanis már reggel megkezdték a több (esetenként négy-öt órás) bográcsozást, ahol változatos receptek alapján rotyogott az üst. Természetesen a kínálat alapja elsősorban a vadhús volt, de találkoztunk cicegével, sőt, halászlével is csábították a közönséget, vasi horgászok jóvoltából.
Vadásznap vadászkamarai köszöntővel
A nagyszínpadon a Vas Vármegyei vadászok zászlajának fogadása, majd a vadász- és magyar Himnusz után Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas vármegyei Területi Szervezetének és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke köszöntötte a vadásznap résztvevőit. Köszönetmondásokkal kezdte: háláját fejezte ki Celldömölk városának és vezetésének, valamint a segítő szervezeteknek a támogatásért, sok munkáért. Jó érzéssel számolt be arról is, hogy vármegyénkben tisztességes módon zajlik a vadkárok intézése, igen kevés csak a peres eset. Hangsúlyozta a vadásznapok fontosságát is, ahol találkozhatnak a szakma képviselői: nem csak egymással, de a civilekkel is, akik között bizonyára akadnak vadászatot ellenzők is. Ezek az alkalmak egyben lehetőségek is az ő tájékoztatásukra éppúgy, mint betekintést engedni a vadászat szépségeibe.
Vasi vadásznap Celldömölk 1/2Fotók: Cseh Gábor
Vasi vadásznap Celldömölk 2/2Fotók: Cseh Gábor
Hagyomány, természet, közösség
Fehér László, Celldömölk polgármestere a város nevében üdvözölte a vadásznap résztvevőit. Örömének adott hangot, hogy házigazdaként ennyi vendéget fogadhattak, és felhívta a figyelmet a kiállításokra is. Ezek néhány hétig még itt maradnak, a helyi iskolások élni fognak a lehetőséggel a következő hetekben, eljönnek megnézni.
Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében rámutatott: a vadászat – túl a hagyományokon és a természet szeretetén – egyúttal közösség is. A mai napot nem csak a trófeák, a kiállítások és a finom falatok teszik különlegessé, hanem elsősorban az itt jelen lévő emberek, hangsúlyozta. Megköszönte az együttműködést azoknak, akikkel (többek között) a Magyar falu programban is együtt dolgoztak, értékeket teremtve. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke pedig Vass Gereben szavait idézte, miszerint ezt a tájat a Jóisten olyan jó tulajdonságokkal ruházta fel, mint kevés hasonlót. Egy olyan táj, ahol békében él ember és vad, és ahol nagy-nagy összefogással készültek erre a remek alkalomra. Bors Richárd, a Nimród vadászújság főszerkesztő-helyettese elismerően szólt Vas vármegye vadállományáról és vadászairól, és felhívta a figyelmet a közelgő szarvasbőgés időszakára is. Ezt nemcsak a vadászok, hanem a civilek is áhítattal várják évről évre, emlékeztetett.
Fogadalomtétel és kitüntetések
Ezt követően Fehér László polgármester felkötötte Celldömölk város emlékszalagját a Vas Vármegyei Vadászok zászlajára, majd az ökumenikus istentisztelet következett, ahol Major Lehel református lelkész, Rácz Dénes evangélikus lelkész és Rátkai István katolikus plébános szolgáltak. Huszonhat most végzett, ifjú vadász fogadalomtételével folytatódott a program, akiknek Gagyi István elnök emléklapot adott át, majd Bodorics Pál hivatásos vadász, alelnök adott erkölcsi „útravalót” a fiataloknak. A kitüntetések átadása során elismerésben részesült: Baán Péter, Jóna István, Kiss Tibor, Klujber Gábor, Szilvágyi Tibor, Tima István, a Kemenesaljai Nimród Vadásztársaság, Offner László, Rásó Miklós, Szabados Tamás, Tóth János, Újlaki Rudolf és Schendl Krisztián Tibor. Emlékérmet adományoztak Fehér Lászlónak, Celldömölk város polgármesterének és dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornoknak, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának. A vadászok munkájának segítségéért pénzjutalomban részesítették Uránovics Béla rendőr törzszászlóst és Tóth Melinda Viktória rendőr zászlóst. Ezt követően Mesterházyné Koncz Bernadett, a Vas vármegyei Diana Vadászhölgy Klub képviselője átadta a díjakat a vadásznapi gyermekrajz pályázat győzteseinek.
Megtelt a galéria is
A Vas vármegyei Vadásznaphoz kapcsolódóan a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Móritz Sándor-galériájában vadászati témájú festményeket láthatnak egész nap az érdeklődők, Prihoda Judit festőművész alkotásaiból. Az előcsarnokban pedig nagyszabású trófeakiállítást csodálhat meg minden ide érkező, valamint Kajtár Zsolt és Sebestyén Zoltán természetfotósok pillanatfelvételeiben is gyönyörködhetnek. Itt tekinthetők meg a Diana Vadászhölgy Klub Vas Vármegyei Szervezete által az Évszakok az erdőben címmel meghirdetett rajzpályázatra beérkezett alkotások is.
Este fellép a Két Zsivány
A vadásznap még messze nem ért véget: késő délután tartják meg a főzőverseny eredményhirdetését, a színpadon fellépők váltják egymást, a 20 órakor kezdődő koncerten A Két Zsivány lép fel.
