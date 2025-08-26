augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Kihagyhatatlan: ételkóstolóval és szarvasbőgéssel jön a vasi vadásznap

Címkék#Vas Vármegyei Vadásznap#Vas Vármegyei Vadászkamara#Dr Kovács Zoltán#vadászkamara vas#Celldömölk#vadásznap#program

Celldömölk ad otthont a Vas Vármegyei Vadásznapnak szombaton. A többi között vadételek kóstolója, kiállításmegnyitó, kézműves vásár és színpadi programok várják az érdeklődőket. A vasi vadásznap évről évre jó alkalom arra, hogy a nagyközönség megismerje a szakma sokrétűségét és sokszínűségét.

Vadászkürtös térzene nyitja a programok sorát szombaton 9 órakor, majd a vadászok zászlajának fogadása, az ünnepélyes köszöntők és az ökumenikus istentisztelet után az ifjú vadászok fogadalomtétele következik. Köszöntőt mond Gagyi István, a Vas Vármegyei Vadászkamara és Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke, Fehér László polgármester, Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán és dr. Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród Vadászújság főszerkesztője. A Vas Vármegyei Vadásznapon kitüntetéseket is átadnak, 11:30 órától pedig vadászati témájú kiállítás nyílik a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban, Celldömölkön. Itt tartják a Vas Vármegyei Diana Vadászhölgy Klub gyermekrajz pályázatának eredményhirdetését.  

Szombaton rendezik a vasi vadásznapot Celldömölkön
Immár hagyományosan rendezik meg a Vas Vármegyei Vadásznapot, a programsornak szombaton Celldömölk ad otthont
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

 

Mutatjuk a vasi vadásznap programjait

Ebédszünet után műsort ad a Vas Vármegyei Vadászkürt Egyesület, Erdélyi Tamás szarvasbőgés bemutatót tart, majd Szilágyi-Varga Diána énekel. Délután fél 4-kor fellép a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, majd Marton Laura és a tánccsoportja.  

A vadételfőzőverseny, a Vadászok Bora borverseny és a pálinkaverseny eredményhirdetését 16.30 órakor tartják. 

Az est folyamán fellép a Kemenesmagasi Citerazenekar, Ábrahám Tibor énekes, Kim Serrano spanyol énekes. A virslifutam és a sörmaraton 19 órakor indul a nagyszínpad előtt. A vadásznap sztárfellépője a Két zsivány lesz. 

A kísérőprogramok között vadászati trófeák kiállítása, természetfotó kiállítás, Prihoda Judit festőművész tárlata, virtuális lövészet, íjászat, kézműves foglalkozások, kézműves vásár és dr. Radnai Endre kés kiállítása is szerepel.

A szervező Országos Magyar Vadászkamara Vas Vármegyei Területi Szervezete minden érdeklődőt szeretettel vár.

 

