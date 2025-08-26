Kihagyhatatlan: ételkóstolóval és szarvasbőgéssel jön a vasi vadásznap

Vadászkürtös térzene nyitja a programok sorát szombaton 9 órakor, majd a vadászok zászlajának fogadása, az ünnepélyes köszöntők és az ökumenikus istentisztelet után az ifjú vadászok fogadalomtétele következik. Köszöntőt mond Gagyi István, a Vas Vármegyei Vadászkamara és Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke, Fehér László polgármester, Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán és dr. Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród Vadászújság főszerkesztője. A Vas Vármegyei Vadásznapon kitüntetéseket is átadnak, 11:30 órától pedig vadászati témájú kiállítás nyílik a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban, Celldömölkön. Itt tartják a Vas Vármegyei Diana Vadászhölgy Klub gyermekrajz pályázatának eredményhirdetését.

Immár hagyományosan rendezik meg a Vas Vármegyei Vadásznapot, a programsornak szombaton Celldömölk ad otthont

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Mutatjuk a vasi vadásznap programjait

Ebédszünet után műsort ad a Vas Vármegyei Vadászkürt Egyesület, Erdélyi Tamás szarvasbőgés bemutatót tart, majd Szilágyi-Varga Diána énekel. Délután fél 4-kor fellép a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, majd Marton Laura és a tánccsoportja.

A vadételfőzőverseny, a Vadászok Bora borverseny és a pálinkaverseny eredményhirdetését 16.30 órakor tartják.

Az est folyamán fellép a Kemenesmagasi Citerazenekar, Ábrahám Tibor énekes, Kim Serrano spanyol énekes. A virslifutam és a sörmaraton 19 órakor indul a nagyszínpad előtt. A vadásznap sztárfellépője a Két zsivány lesz.

A kísérőprogramok között vadászati trófeák kiállítása, természetfotó kiállítás, Prihoda Judit festőművész tárlata, virtuális lövészet, íjászat, kézműves foglalkozások, kézműves vásár és dr. Radnai Endre kés kiállítása is szerepel.

A szervező Országos Magyar Vadászkamara Vas Vármegyei Területi Szervezete minden érdeklődőt szeretettel vár.