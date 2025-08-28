Durva női balhétól volt hangos a szombathelyi belváros - tettlegességig fajult az incidens

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a három nővel szemben, akik a vádirat szerint 2024 augusztusában, Szombathely belvárosában szóváltást követően a sértett nőt bántalmazták és szidalmazták. A vádlottak kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.