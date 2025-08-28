Vádemelés
48 perce
Durva női balhétól volt hangos a szombathelyi belváros - tettlegességig fajult az incidens
Vádat emeltek az ügyben.
Illusztráció!
Forrás: VN-archív
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a három nővel szemben, akik a vádirat szerint 2024 augusztusában, Szombathely belvárosában szóváltást követően a sértett nőt bántalmazták és szidalmazták. A vádlottak kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.
A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.08.26. 20:24
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre