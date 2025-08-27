augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Már hét métert megtett a gyalogátkelőn, amikor elgázolta a sofőr a gyalogost Szombathelyen

Címkék#gyalogos#gázolás#vádemelés

Vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Már hét métert megtett a gyalogátkelőn, amikor elgázolta a sofőr a gyalogost Szombathelyen

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023 augusztusában, Szombathelyen személygépkocsival nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen már 7 métert megtevő gyalogosnak, akit elütött.

A sértett a baleset következtében 90 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérüléseket szenvedett el.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu