Már hét métert megtett a gyalogátkelőn, amikor elgázolta a sofőr a gyalogost Szombathelyen

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023 augusztusában, Szombathelyen személygépkocsival nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen már 7 métert megtevő gyalogosnak, akit elütött.

A sértett a baleset következtében 90 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérüléseket szenvedett el.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.