1 órája
Már hét métert megtett a gyalogátkelőn, amikor elgázolta a sofőr a gyalogost Szombathelyen
Vádat emeltek az ügyben.
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023 augusztusában, Szombathelyen személygépkocsival nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen már 7 métert megtevő gyalogosnak, akit elütött.
A sértett a baleset következtében 90 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérüléseket szenvedett el.
A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók