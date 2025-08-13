augusztus 13., szerda

2020/26-os tanév

2 órája

Az utolsó pillanatban változott az új tanév rendje: itt vannak a tanítási szünetek

A Belügyminisztérium az utolsó pillanatban változtatott. Ezzel a 2025/26-os tanév minden dátuma hivatalos. A korábbi tervezethez képest fontos időpont változott.

Vaol.hu

Hivatalos és végleges a 2025/26-os tanév rendje. Az előzetes adatokhoz képest, történt változás. Ami biztos: az új tanév szeptember elsején kezdődik és 179 napot tanulnak majd a diákok, ez két nappal kevesebb, mint amennyit az előző tanévben iskolában kellett tölteniük, 2026. június 19-ig, az lesz ugyanis az utolsó tanítási nap jövőre. Nem ez az egyetlen, ami változott a korábbiakhoz képest.

változott
Változott: az új tanévben 179 napot tanulnak a diákok, két nappal kevesebbet, mint tavaly
Fotó: Yuganov Konstantin

Változott az új tanév rendje: itt a módosítás

Az elsőként nyilvánosságra került tervezetben még az szerepelt, hogy a 2025/2026-os tanéveben 2026. január 16-án (péntek) zárul az első félév és a diákoknak és a szülőknek január 23-ig kell kézhez kapniuk a félévi eredményeket. A végleges szabályozásba azonban már az került, hogy az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23, és az iskolák január 30-ig értesítik a tanulókat és a diákokat.

Mikor lesznek a tanítási szünetek?

A végleges rendelet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő).

A nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. június 19. (péntek) lesz.

Az érettségi időpontja nem változott, be lehet írni a naptárba

Ahogy azt korábban is megírtuk: a jövő évi érettségi vizsgák 2026-ban május 4. és május 22. között lesznek. Ősszel kevesebben érettségiznek, de van rá lehetőség akkor is. Az őszi írásbeli érettségi vizsgák 2025. október 10-én kezdődnek és október 27-ig tartanak majd. Az őszi szóbeli vizsgák 2025. november 6-21 között lesznek.

A hónap végéig mindenhova megérkeznek a tankönyvek

Arról is lehetett már olvasni nálunk, hogy a Kormány a közösségi oldalán tette közzé, hogy megkezdődött a 2025/2026-os tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. A munka várhatóan augusztus végéig befejezik, a tanévkezdésre az összes tankönyv eljut minden iskolába. 

 

 

