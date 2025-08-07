Nagyinterjút adott Vámos Zoltán - Mutatjuk a legerősebb mondatokat

Nagyinterjút adott az ugytudjuk.hu portálnak a szombathelyi választókerület elnöke, Vas vármegye főispánja, aki a beszélgetés végén utalt arra is, a jövőben is nyitott a helyi médiumok irányába: "Lehet, hogy nem értünk egyet a világ dolgaiban, de legalább próbáljunk meg szótérteni egymással. Ha ez így lesz, hogyha a politika részéről, vagy akár a média részéről is ez a fajta nyitottság megvan, akkor szerintem jobb hely tud lenni ez a város, meg ez a térség. Én ebben bízom" - fogalmazott Vámos Zoltán. De vegyük sorba az interjú leghúzósabb mondatait!

"Én Vámos Zoltán vagyok, nem Hende Csaba, az én módszertanom – a múltban, és a jövőben is – azoknak a pontoknak a keresése, ahol együttműködni lehet, és ahol, lehet közösen dolgozni célokért"

Fotó: VN-archív

Nagyinterjút adott Vámos Zoltán, mutatjuk a leghúzósabb mondatokat!

Vámos Zoltán esetében megkerülhetetlen témát ad az a Fradi-szék, amit irodájában őriz, és amit akkor kapott, amikor távozott a Ferencvárosi Torna Clubtól.

Ha valaki leül velem szembe tárgyalni, és ránéz a székre, akkor rögtön látom, hogy könnyebben vagy nehezebben fogunk majd szót érteni.

- mondta el Vámos Zoltán, aki megosztotta a szék történetét is: "Ezt akkor kaptam ajándékba, amikor hazaköltöztem, és otthagytam a Fradit. Az a klub hagyománya, hogy egy aláírt mezt adnak annak, aki kilép a csapatból. Vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy jó sok Fradi mezem van, így azt kértem, hogy valami olyat kapjak ajándékba, amit mégiscsak magammal tudok vinni a következő munkahelyemre, és emlékeztet arra a munkára, amit majdnem 5 évig végeztem"

Minden körzetet elvesztett tavaly a Fidesz Szombathelyen

Az a tanulsága mindenképpen megvan a tavalyi választásnak, hogy a Fidesznek nem sikerült önkormányzati szinten elnyernie az emberek bizalmát

- jelentette ki Vámos Zoltán, aki úgy folytatta:

"Az ilyen helyzetből tanulni kell. Értékelni, előre nézni, és visszanyerni az emberek bizalmát. Ezek a legfontosabbak, amit választókerületi elnökként a zászlómra tűzhetek"

- mondta Szombathely és térségének válaszókerületi elnöke, aki a Hende Csabára vonatkozó kérdés elől sem ugrott el, úgy felelt:

"Csaba, ő világ életében, ha kellett, akkor harcos módon kiállt a közösségéért, akár konfliktust vállalva. Ez egy olyan tulajdonság, amit érdemes megtanulni. Ha a helyzet úgy hozza, akkor a konfliktusokat is vállalni kell.

Én Vámos Zoltán vagyok, nem Hende Csaba, az én módszertanom – a múltban, és a jövőben is – azoknak a pontoknak a keresése, ahol együttműködni lehet, és ahol, lehet közösen dolgozni célokért.

A következő időszakot is erre szánom, hogy megkeresem azokat az együttműködési pontokat, gyakorlatilag bárkivel, amikkel az egész szombathelyi közösséget lehet segíteni" - jelentette ki.