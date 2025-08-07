1 órája
Nagyinterjút adott Vámos Zoltán - Mutatjuk a legerősebb mondatokat
"Ha az ember politikáról gondolkodik, akkor az egyik legnagyobb hiba, amit el tud követni, hogy elkezd pozícióban, vagy pozíció osztogatában gondolkodni. Én ilyen típusú átrendeződést nem látok, és én nem is fogok ilyet indukálni" - nyilatkozta Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület elnöke az Ugytudjuk.hu-nak adott interjúban. Mutatjuk Vámos Zoltán legerősebb mondatait.
Nagyinterjút adott az ugytudjuk.hu portálnak a szombathelyi választókerület elnöke, Vas vármegye főispánja, aki a beszélgetés végén utalt arra is, a jövőben is nyitott a helyi médiumok irányába: "Lehet, hogy nem értünk egyet a világ dolgaiban, de legalább próbáljunk meg szótérteni egymással. Ha ez így lesz, hogyha a politika részéről, vagy akár a média részéről is ez a fajta nyitottság megvan, akkor szerintem jobb hely tud lenni ez a város, meg ez a térség. Én ebben bízom" - fogalmazott Vámos Zoltán. De vegyük sorba az interjú leghúzósabb mondatait!
Nagyinterjút adott Vámos Zoltán, mutatjuk a leghúzósabb mondatokat!
Vámos Zoltán esetében megkerülhetetlen témát ad az a Fradi-szék, amit irodájában őriz, és amit akkor kapott, amikor távozott a Ferencvárosi Torna Clubtól.
Ha valaki leül velem szembe tárgyalni, és ránéz a székre, akkor rögtön látom, hogy könnyebben vagy nehezebben fogunk majd szót érteni.
- mondta el Vámos Zoltán, aki megosztotta a szék történetét is: "Ezt akkor kaptam ajándékba, amikor hazaköltöztem, és otthagytam a Fradit. Az a klub hagyománya, hogy egy aláírt mezt adnak annak, aki kilép a csapatból. Vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy jó sok Fradi mezem van, így azt kértem, hogy valami olyat kapjak ajándékba, amit mégiscsak magammal tudok vinni a következő munkahelyemre, és emlékeztet arra a munkára, amit majdnem 5 évig végeztem"
Minden körzetet elvesztett tavaly a Fidesz Szombathelyen
Az a tanulsága mindenképpen megvan a tavalyi választásnak, hogy a Fidesznek nem sikerült önkormányzati szinten elnyernie az emberek bizalmát
- jelentette ki Vámos Zoltán, aki úgy folytatta:
"Az ilyen helyzetből tanulni kell. Értékelni, előre nézni, és visszanyerni az emberek bizalmát. Ezek a legfontosabbak, amit választókerületi elnökként a zászlómra tűzhetek"
- mondta Szombathely és térségének válaszókerületi elnöke, aki a Hende Csabára vonatkozó kérdés elől sem ugrott el, úgy felelt:
"Csaba, ő világ életében, ha kellett, akkor harcos módon kiállt a közösségéért, akár konfliktust vállalva. Ez egy olyan tulajdonság, amit érdemes megtanulni. Ha a helyzet úgy hozza, akkor a konfliktusokat is vállalni kell.
Én Vámos Zoltán vagyok, nem Hende Csaba, az én módszertanom – a múltban, és a jövőben is – azoknak a pontoknak a keresése, ahol együttműködni lehet, és ahol, lehet közösen dolgozni célokért.
A következő időszakot is erre szánom, hogy megkeresem azokat az együttműködési pontokat, gyakorlatilag bárkivel, amikkel az egész szombathelyi közösséget lehet segíteni" - jelentette ki.
Illés Károly és Gál Sándor szinte már örökzöld téma a baloldali portálon
"Illés Károly munkahelyet váltott, már nem a parlamenti képviselő munkáját segítő asszisztens, hanem a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda munkatársa. Gál Sándor egy újabb pozíciót kap, és az Illés Sport Alapítvány kuratóriumi tagja lesz. Van átrendeződés a helyi Fideszben?" - tette fel a kérdést Farkas Balázs főszerkesztő.
Ha az ember politikáról gondolkodik, akkor az egyik legnagyobb hiba, amit el tud követni, hogy elkezd pozícióban, vagy pozíció osztogatásban gondolkodni. Én ilyen típusú átrendeződést nem látok, és én nem is fogok ilyet indukálni
- válaszolta a Fidesz vármegyei elnöke. Hozzátéve: "Az, hogy a szereplők keresik a helyüket, vagy egy munka után, egy másikat vállalnak, az szerintem teljesen természetes, ebben én semmi rendkívülit nem látok. Sándor a Sportkomplexum vezetőjeként egy infrastruktúrát üzemeltetve hasznos tagja tud lenni egy átalakult, új szombathelyi labdarúgásnak, mégpedig olyan szempontból, hogy azokat a szinergiákat, amik a két intézményben eddig nem lettek kihasználva, kihasználja, megspórolva és szakmai munkára fordítva a forrásokat. Ha ilyen téren tudja Sándor segíteni a szombathelyi labdarúgás utánpótlást, vagy egyáltalán a labdarúgást akkor szerintem ez egy indokolt lépés. Úgy gondolom, hogy Karcsinak fontos a feladata a településfejlesztés területén, ahol korábbi tapasztalatait is kamatoztatni tudja".
Az álhíreket is cáfolta Vámos Zoltán
"Igaz az, hogy választókerületenként Facebook-tartalom előállításra, kommentelésre legalább 4 főt, de inkább 8 embert főállásban alkalmaz majd a Fidesz?" - hangzott el a másik kérdés. Vámos Zoltán válaszában pedig egyértelműen leszögezte:
nekem nincs tudomásom arról, hogy aki politikai munkát végez, beleértve magamat is, és azokat a szereplőket is, akik a polgári oldalon politikai munkát végeznek, teljes állásban fizetnék őket kommentelésért.
- Mint ahogy Vámos Zoltán beszélt a szombathelyi Digitális Polgári Kör alakításáról is: "tervbe van véve, hogy alakítunk mi is digitális polgári kört, annál is inkább, mert 30-40 konkrét jelzés érkezett már, hogy szeretnének csatlakozni. Nem fogunk kimaradni ebből mi sem".
Civil szervezetek támogatásáról
Ne keltsük azt a látszatot, hogy itt egy-két személy dönti el, hogy ki mit fog kapni. Alapvetően a pályázat minősége, a célja az, ami el tudja dönteni
- szögezte le a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos kérdésre adott válaszában Vámos Zoltán, aki világossá tette azt is:
"A jövőben nekem kifejezett célom az, hogy hozzak még ide forrást a civil szervezeteknek.
Azért, mert az a hagyomány, ami megvan Szombathelyen, és a Szombathely környéki településeken, hogy egy élő és erős közösséget tudnak szervezni ezek az egyesületek, azt fenn kell tartani, mert egy nagyon jó karaktert és identitást ad. Pont a napokban voltam egy miniszteri egyeztetésen, ahol 15-16 civil szervezetnek lobbizom forrásért. Bízom benne, hogy az ősz folyamán ezekről be is tudunk számolni".
A teljes interjút itt olvashatja el.
Ezeket olvasta már?
Ennyivel fizetünk kevesebbet törlesztésre az Otthon Starttal, mint a piaci hitellel
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: itt van minden fontos kérdésre a válasz