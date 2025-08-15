augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap

3 órája

Visszatértek a párok, akik esküvőjén zenélt a Szignál

Címkék#Észak-Vas vármegye#Biczó Endre#Vámoscsalád#zenekar#Ágh Péter

A vámoscsaládi Szignál zenekar idén ötven éves. Pénteken őket ünnepelték, este volt torta is. Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselje is gratulált, s ha ott volt, gitárt is ragadott.

Horváth László

Ahogy az elmúlt években mindig idén is kétnapos volt a falunap Vámoscsaládon. A pénteki lángosozás csúcspontja a helyi zenekar, a Szignál megünneplése volt. Idén lettek ötven évesek. A falu is készült a születésnapra: a tagok számos esküvőn zenéltek, így meghívták azokat a párokat, akiknél ők voltak a lakodalmi együttes. Bombasiker volt a nap, a 100 szeletes torta hamar elfogyott. 

Vámoscsalád
Vámoscsalád: Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Biczó Antal, a Szignál együttes tagja, valamint Biczó Endre polgármester
Fotó: Koszorú Mihály

Másnap, szombaton délután folytatódtak a programok, volt zenés előadás, hastáncelőadás, este pedig koncert és bál. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is megjelent a településen, s egyúttal gratulált a zenekarnak. Jó hangulatú volt a köszöntés, hogy a képviselő még gitárt is ragadott.

Vámoscsalád: Nagy találkozóra készülnek

Biczó Endre, Vámoscsalád polgármestere lapunknak elmondta, a rendezvények sorában nincs megállás. Jövő hétvégén ismét nagy eseményre készülnek. Vámoscsalád lesz a házigazdája a „vámos” nevű települések polgármestereinek találkozójának. A hazaik mellett a Felvidékről is várnak faluvezetőt.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu