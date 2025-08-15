Visszatértek a párok, akik esküvőjén zenélt a Szignál

Ahogy az elmúlt években mindig idén is kétnapos volt a falunap Vámoscsaládon. A pénteki lángosozás csúcspontja a helyi zenekar, a Szignál megünneplése volt. Idén lettek ötven évesek. A falu is készült a születésnapra: a tagok számos esküvőn zenéltek, így meghívták azokat a párokat, akiknél ők voltak a lakodalmi együttes. Bombasiker volt a nap, a 100 szeletes torta hamar elfogyott.

Vámoscsalád: Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Biczó Antal, a Szignál együttes tagja, valamint Biczó Endre polgármester

Fotó: Koszorú Mihály

Másnap, szombaton délután folytatódtak a programok, volt zenés előadás, hastáncelőadás, este pedig koncert és bál. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is megjelent a településen, s egyúttal gratulált a zenekarnak. Jó hangulatú volt a köszöntés, hogy a képviselő még gitárt is ragadott.

Vámoscsalád: Nagy találkozóra készülnek

Biczó Endre, Vámoscsalád polgármestere lapunknak elmondta, a rendezvények sorában nincs megállás. Jövő hétvégén ismét nagy eseményre készülnek. Vámoscsalád lesz a házigazdája a „vámos” nevű települések polgármestereinek találkozójának. A hazaik mellett a Felvidékről is várnak faluvezetőt.



