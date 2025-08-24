Várandósság hétről hétre: az édesapa is jobban tud már kapcsolódni

A 26. héten a magzat mintegy 800-925 gramm körül van, a testhossza pedig kb. 32 cm. A magzatvíz mennyisége egy liter. A méh felső pólusa már jóval a kismama köldöke felett tapintható, a várandós hasa már jócskán gömbölyödik.

A várandósság ezen időszakától már az édesapa is jobban kapcsolódni tud az érkező jövevényhez.

Forrás: Shutterstock

A várandósság 26–29. hete

Ha a várandósság ezen szakaszában, a 26-29. hét körül a magzatnak világra kellene jönnie, mert valamilyen okból megindulnának a méhösszehúzódások, megfelelő koraszülött-ellátás mellett már nagy esélye lenne az életre, mondja az orvos, és hozzáfűzi: bár már a várandósság kétharmada eltelt, fiziológiás esetben (élettani szempontból normális, egészséges működés esetén) a magzat számára még mindig három hónap maradt, hogy lubickoljon a félhomályos anyaméhben. Innentől a növekedése felgyorsul. A terminusig egyre kisebb mozgástere marad a méhen belül, de még így is viszonylag könnyen mocorog a magzatburkon belüli kis világában.

Ha medencevégű fekvésben van még, akkor sincs ok aggodalomra

Erre az időszakra már a legtöbb magzat fejjel lefelé, koponya végű fekvésben helyezkedik el. De ha nem, ha medence végű fekvésben van még, akkor sincs ok aggodalomra, hiszen a 36. hétig még bőven van ideje és helye befordulni, nyugtat meg Gácsi Katalin. A 27. terhességi héten a magzat már képes kinyitni és nyitva tartani a szemét, sőt rendszeresen pislog. Ultrahangvizsgálat során akár a száj mozgásai, nyitása és csukása is látható lehet. Hallása is egyre fejlettebb, egyre több hangot képes érzékelni a körülötte lévő világból.

Az édesapa is jobban tud kapcsolódni

A várandósság ezen időszakától már az édesapa is jobban kapcsolódni tud az érkező jövevényhez, hiszen kívülről, az édesanya gömbölyödő hasára helyezett kézzel is jól érezhetők az odabent zajló rúgások, mozgások. Így az apa sem marad ki a különleges élményből: főleg este, az anya nyugalmi, fekvő helyzetében figyelheti és érezheti ő is a magzat mozgásait. Gácsi Katalin megjegyzi: természetes, hogy egy férfi nem tud ugyanolyan odaadással részese lenni a változásoknak és készülődésnek, mint a szíve alatt gyermekét hordó anya, akinek a teste is változásokon megy keresztül. De fontos, hogy az édesapa is részese lehessen a várakozás mindennapjainak! Egy pár életében, ez a változásokkal teli időszak mélyebb lelki kapcsolódást hozhat el.