Várandósság hétről hétre: az édesapa is jobban tud már kapcsolódni
A várandós hasa már jócskán gömbölyödik. Bár már a várandósság kétharmada eltelt, fiziológiás esetben a magzat számára még mindig három hónap maradt, hogy lubickoljon a félhomályos anyaméhben, mondja dr. Gácsi Katalin. A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosával most a várandósság 26–29. hetében várható történéseket vettük sorra.
A 26. héten a magzat mintegy 800-925 gramm körül van, a testhossza pedig kb. 32 cm. A magzatvíz mennyisége egy liter. A méh felső pólusa már jóval a kismama köldöke felett tapintható, a várandós hasa már jócskán gömbölyödik.
A várandósság 26–29. hete
Ha a várandósság ezen szakaszában, a 26-29. hét körül a magzatnak világra kellene jönnie, mert valamilyen okból megindulnának a méhösszehúzódások, megfelelő koraszülött-ellátás mellett már nagy esélye lenne az életre, mondja az orvos, és hozzáfűzi: bár már a várandósság kétharmada eltelt, fiziológiás esetben (élettani szempontból normális, egészséges működés esetén) a magzat számára még mindig három hónap maradt, hogy lubickoljon a félhomályos anyaméhben. Innentől a növekedése felgyorsul. A terminusig egyre kisebb mozgástere marad a méhen belül, de még így is viszonylag könnyen mocorog a magzatburkon belüli kis világában.
Ha medencevégű fekvésben van még, akkor sincs ok aggodalomra
Erre az időszakra már a legtöbb magzat fejjel lefelé, koponya végű fekvésben helyezkedik el. De ha nem, ha medence végű fekvésben van még, akkor sincs ok aggodalomra, hiszen a 36. hétig még bőven van ideje és helye befordulni, nyugtat meg Gácsi Katalin. A 27. terhességi héten a magzat már képes kinyitni és nyitva tartani a szemét, sőt rendszeresen pislog. Ultrahangvizsgálat során akár a száj mozgásai, nyitása és csukása is látható lehet. Hallása is egyre fejlettebb, egyre több hangot képes érzékelni a körülötte lévő világból.
Az édesapa is jobban tud kapcsolódni
A várandósság ezen időszakától már az édesapa is jobban kapcsolódni tud az érkező jövevényhez, hiszen kívülről, az édesanya gömbölyödő hasára helyezett kézzel is jól érezhetők az odabent zajló rúgások, mozgások. Így az apa sem marad ki a különleges élményből: főleg este, az anya nyugalmi, fekvő helyzetében figyelheti és érezheti ő is a magzat mozgásait. Gácsi Katalin megjegyzi: természetes, hogy egy férfi nem tud ugyanolyan odaadással részese lenni a változásoknak és készülődésnek, mint a szíve alatt gyermekét hordó anya, akinek a teste is változásokon megy keresztül. De fontos, hogy az édesapa is részese lehessen a várakozás mindennapjainak! Egy pár életében, ez a változásokkal teli időszak mélyebb lelki kapcsolódást hozhat el.
Kellemetlen, de annál fontosabb vizsgálat
Az egyik leggyakoribb, terhesség alatt fellépő szövődmény a szénhidrát anyagcsere zavara, a várandóssági cukorbetegség, melyet gestatios diabetes mellitusként emlegetünk. Ennek a szűrését a 24-27. várandóssági héten végezzük. A várandósoknál mintegy 3-5%-ban jelenik meg terhességi cukorbetegség, szinte kivétel nélkül klinikai jelek vagy a várandós számára észlelhető tünetek, panaszok nélkül. A szűrést 75 grammos szájon át történő vércukor terheléssel végezzük, mely nem helyettesíthető az ujjbegyből mért vércukor értékekkel. Javasolt a vizsgálatot megelőző napokban kerülni a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, tésztákat, nyáron a fagylaltot, dinnyét, tejtermékeket. A terhelésre éhgyomorral kell érkezni, vízen kívül semmit nem szabad fogyasztani. Jelen protokoll értelmében, 0 és 120 perces vérvétel történik. A két vérvétel között nyugalmi állapot szükséges, a lépcsőzés, mozgás befolyásolhatja az eredményt, mely úgy nem lesz érvényes, mondja az orvos.
A várandósság alatti cukorterhelést kellemetlen, de annál fontosabb vizsgálatként említi. Hangsúlyozza: a nem felfedezett, vagy diétával, esetleg inzulinnal nem karbantartott várandóssági cukorbetegség számos káros hatással lehet a magzatra, a terhességre vagy a szülés kimenetelére:
- Fejlődési rendellenességet,
- a magzat növekedési zavarát,
- a magzatvíz mennyiségének zavarát,
- jelentős szülészeti sérüléseket,
- az anyánál diabetes-szövődményeket és egyéb társbetegségeket okozhat.