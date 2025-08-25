Dr. Schaffer Éva kapta idén a Vas vármegye díszpolgára címet.

A Vas Vármegyei Közgyűlés „Vas vármegye díszpolgára" címet adományoz azon személynek, aki egész életművével, a közösség érdekében végzett jelentős eredményt hozó munkájával, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez. A „Vas vármegye díszpolgára" kitüntetést idén dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvosnak adta át Majthényi László elnök és a Vas Vármegyei Közgyűlés képviselői a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban.

Fotó: Szendi Péter

Dr. Schaffer Éva 2020 márciusáig irányította a kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályát. Több évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Méltatásában elhangzott:

Dr. Schaffer Éva Mária 1954-ben született Szombathelyen. 1978-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános karán, majd 1982-ben aneszteziológus szakképesítést szerzett. 1978-tól dolgozik a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Pályája kezdetén a megyei kórház intenzív osztályának betegellátó orvosa volt, két évtized után annak főorvosa, majd 2005-től osztályvezető főorvosa. Nyugdíjba vonulásáig, 2020 márciusáig irányította a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályt. Orvosi munkája mellett 2000-től a PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjának oktatója, a szombathelyi Fájdalom Ambulancián a krónikus betegek gondozója. Kutatási területe az újjáélesztés során mielőbbi hűtés alkalmazása. Dr. Schaffer Éva Mária főorvos több mint két évtizede példaértékű munkát végez a Szombathelyi Hospice Alapítvány főorvosaként, tagjaként, illetve kuratóriumi elnökeként. Az alapítvány működésének célja a súlyos betegek életminőségének javítása, ezért munkájuk nélkülözhetetlen az előrehaladott stádiumú daganatos betegek otthoni gondozásában. Orvosi munkája mellett a kulturális események rendszeres résztvevője. A kultúra a gyógyításban, a betegekkel való bánásmódban munkájának szerves része, amely magas szinten jelenik meg a Hospice Szolgálat főorvosaként végzett szolgálatában. Az élet kultúrájának mindennapos szolgálójává vált. „A gyógyítás kultúrája érdekében kifejtett életművéért" 2020-ban a Kultúra Lovagjává avatták. Több mint négy évtizedes gyógyító és közel két évtizedes vezetői munkáját mindenkor lelkiismeretesen, magas fokú hivatástudattal és kiemelkedő szakértelemmel látta el.