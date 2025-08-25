1 órája
Dr. Schaffer Éva kapta idén a Vas vármegye díszpolgára címet
Dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvos kapta idén a Vas vármegye díszpolgára címet. Az elismerést hétfőn a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban adták át.
Dr. Balázsy Péter, Majthény László, dr. Schaffer Éva és dr. Lippai Norbert az ünnepi pillanatoknál
Fotó: Szendi Péter
A Vas Vármegyei Közgyűlés „Vas vármegye díszpolgára" címet adományoz azon személynek, aki egész életművével, a közösség érdekében végzett jelentős eredményt hozó munkájával, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez. A „Vas vármegye díszpolgára" kitüntetést idén dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvosnak adta át Majthényi László elnök és a Vas Vármegyei Közgyűlés képviselői a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban.
Dr. Schaffer Éva 2020 márciusáig irányította a kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályát. Több évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.
Méltatásában elhangzott:
Dr. Schaffer Éva Mária 1954-ben született Szombathelyen. 1978-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános karán, majd 1982-ben aneszteziológus szakképesítést szerzett. 1978-tól dolgozik a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Pályája kezdetén a megyei kórház intenzív osztályának betegellátó orvosa volt, két évtized után annak főorvosa, majd 2005-től osztályvezető főorvosa. Nyugdíjba vonulásáig, 2020 márciusáig irányította a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályt. Orvosi munkája mellett 2000-től a PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjának oktatója, a szombathelyi Fájdalom Ambulancián a krónikus betegek gondozója. Kutatási területe az újjáélesztés során mielőbbi hűtés alkalmazása. Dr. Schaffer Éva Mária főorvos több mint két évtizede példaértékű munkát végez a Szombathelyi Hospice Alapítvány főorvosaként, tagjaként, illetve kuratóriumi elnökeként. Az alapítvány működésének célja a súlyos betegek életminőségének javítása, ezért munkájuk nélkülözhetetlen az előrehaladott stádiumú daganatos betegek otthoni gondozásában. Orvosi munkája mellett a kulturális események rendszeres résztvevője. A kultúra a gyógyításban, a betegekkel való bánásmódban munkájának szerves része, amely magas szinten jelenik meg a Hospice Szolgálat főorvosaként végzett szolgálatában. Az élet kultúrájának mindennapos szolgálójává vált. „A gyógyítás kultúrája érdekében kifejtett életművéért" 2020-ban a Kultúra Lovagjává avatták. Több mint négy évtizedes gyógyító és közel két évtizedes vezetői munkáját mindenkor lelkiismeretesen, magas fokú hivatástudattal és kiemelkedő szakértelemmel látta el.
A Cselkó Teremben tartott ünnepségen dr. Lippai Norbert főigazgató a kórház nevében köszöntötte az ünnepeltet. Kiemelte: intézményüknek nagy megtiszteltetés, hogy díszpolgárrá avatnak egy olyan orvost, aki életének jelentős részét a kórházban töltötte, hitet tett a gyógyítás mellett.
Az adományozók képviseletében Majthényi László úgy fogalmazott: miután Schaffer Évát jelölték a díjra, úgy döntöttek, nem keresnek újabb jelölteket. A közgyűlés elnöke emlékeztetett: 2023-ban dr. Széll Kálmánnak adták át a díszpolgári címet, és a vármegye első díszpolgára is orvos volt. Schaffer Évának Majthényi László, a közgyűlési elnöke; Marton Ferenc és dr. Melega Miklós alelnökök, valamint dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző adták át a kitüntetést. A díjazottnak gratulált Vámos Zoltán főispán és a kórház menedzsmentje is.
A kitüntetett az átadó után úgy fogalmazott: – Nagyon szép volt a kórházban töltött 41 év, közte nehéz és tartalmas időszakokkal. Olyan csapattal dolgoztam együtt, amelynek értékrendje megfelelt az emberi élet tiszteletének. Széll Kálmán főorvostól tanultam, aki kivételes elme és ember, és akitől nemcsak a szakmát lehetett megtanulni, hanem azt a gondolkodásmódot is, amely csapatot kovácsol az ember mellé és olyan munkatársi kört hoz létre, akik hatékonyan tudnak együtt dolgozni.
- Dr. Schaffer Éva Mária 2020-ban megkapta a Kultúra Lovagja címet.
- Tavaly Dr. Pető Ernő-emlékplakettet vehetett át a kórházalapító, dr. Pető Ernő tiszteletére rendezett ünnepségen.