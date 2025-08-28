augusztus 28., csütörtök

"Vazsból jött, hallani lehet!" – dödölle, tixó és egyéb vasi nyelvi finomságok

Címkék#dödölle#hagyomány#nyelv#nyelvjárás#Vas Vármegye#tájszólás

Hogyan lehet kimondani, hogy „vasi vagyok”, anélkül, hogy ténylegesen kimondanánk? Ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak, és a reakciók minket is megleptek: több mint száz válasz érkezett, amelyekből szinte egy teljes vasi szótárat lehetne összeállítani.

Csabai Bernadett

Hogyan lehet egyetlen szóból vagy kifejezésből felismerni valakit? Vas vármegyében ez nem kérdés: a helyi szavak, kifejezések és apró nyelvi különlegességek elárulják, honnan származik valaki. Olvasóinkkal megosztottuk kérdésünket: „Hogyan mondanád el, hogy vasi vagy?”a válaszokból egy színes, játékos és gyakran meglepő vasi szótár rajzolódott ki.

Honnan tudható, hogy vasi vagy? Ezt mondták olvasóink!
Forrás: VN ARCHÍV

Mi teszi a vasit?

A válaszokból úgy tűnik a nyelvjárás ami mindenképp összeköti Vas vármegye lakóit. Egy kommentelő találóan így fogalmazott: „Nem kell mondani semmit, ha megszólalunk, mindenki tudja!” – és ezzel sokan egyetértettek. Volt, aki arról mesélt, hogy Budapesten azonnal rávágták: vasi, hiszen az akcentus és a tájszólás elárulta.

Külön elismerést érdemel Magyari Vitéz Gábor, aki több mint ötven szót sorolt fel a maga vasi megfelelőjével együtt. Természetesen nem hiányozhatott közülük a „legvár” (lekvár), a „tixó” (ragasztószalag) vagy a „kágyilló”, ami meztelen csiga jelent. És ott van még a „vella”, ami egyszerűen vasvillát takar és sokan írták a dödölle szót is vasi mivoltuk kifejezésére.

S helyett Zs? Előfordul

A válaszokból az is kiderült, hogy a nyelvjárás apró részletei különös bájt adnak a beszédnek: például a harisnya sokaknál „harizsnya” lesz, és nem ritka az olyan szójáték sem, mint: „Vazsban Húzsvétkor is hűvözs van!”

Olvasóink szerint azonban nemcsak a szavak, hanem a hagyományok és a rendezvények is összetartják a vasi közösséget. Sokan a tökfesztivált, az őrségi vásárt vagy éppen a rönkhúzást emelték ki, mint olyan eseményeket, amelyek egyedivé teszik a vármegyét. Mások szerint a termálfürdők – Bük és Sárvár – azok, amelyek országos szinten is meghatározzák Vas hírnevét.

Akár a szavaink, akár a szokásaink alapján, de úgy tűnik: vasi magyarnak lenni mindig is külön fejezet marad a nyelvben és a hagyományokban.

 

 

