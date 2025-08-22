augusztus 22., péntek

Labdarúgás

1 órája

Vasi futball: kezdődik a szezon!

Címkék#Rábatótfalui SE#Sárvár#Pinkavölgye-Felsőcsatári KSK#Nádasd KSE#Gyöngyöshermán Szentkirály SE#futball szezon#osztály menetrend#Vép VSE#Büki TK

Az 1. forduló mérkőzéseivel a hétvégén elrajtol a 2025/2026-os szezon az amatőr labdarúgó-bajnokságokban. Vasi futball: pályán a csaptok!

Tóth Gábor
Vasi futball: a Lukácsháza visszatért a megyei I.-be.

Fotó: Unger Tamás/Archív

Vasi futball: kezdődik a 2025/2026-os szezon!

Vasi futball - vármegyei I.

A vármegyei I.-es Kömenden edzőváltás történt: Dobos Sándort az a Takács Gábor váltotta a kispadon, aki az előző két és fél évben a Celldömölkön dolgozott – Takács Gábor utódja  Manganelli Zsolt lett Cellben. Az ISA Haladás Kft. utánpótlás együttműködési megállapodást kötött a Haladás VSE-vel, ezáltal HVSE utánpótláskorú játékosai futbllozhatnak a megyei I.-es felnőtt csapatban – Petrovics Balázs edző irányításával. A tavaly a megye II. osztály déli csoportjában bajnoki címet szerző Lukácsháza vállalta az osztályváltást. Hiányzik a tavalyi mezőnyből a Rábapaty és a Vasvár, visszaneveztek a III. osztályba.  Így csak 12 csapat alkotja a mezőnyt...

Vármegyei I. osztály, az 1. forduló menetrendje

  • Péntek: Király SE–MVD-Szig. Söpte SE.
  • Szombat, 17.30: Szentgotthárd VSE–Csepregi SE, Körmendi FC–Csákánydoroszlói KSE, Schott Lukácsháza SE–Haladás.
  • A Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Sárvár FC és a Szarvaskend SE–Vép VSE meccset később játsszák le, mert a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa főtábláján szerepel.

Vasi futball - vármegyei II.

A megyei II. osztályban sem jött össze a két 16 fős csoport – csak két 15-ös csoport alkotja  a mezőnyt. Új csapat a Vasszécseny, amely tavaly bajnokságot nyert a III. osztály szombathelyi csoportjában (és valamilyen furcsa döntés okán az északi csoportba került...). Az Ikervár a déli csoportból az északiba, a Spari az északiból a déli csoportba került át.

Vármegyei II. osztály, az 1. forduló menetrendje:

  • Északi csoport, szombat, 17.30: Kemenesalja FC–Kemenemagasi, Bozsoki SE–Gárce-Vásárosmiske KSE, Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC. Vasárnap, 17.30: Vasszécseny TK–Uriújfalu SE, Szeleste-Pósfa SE–Büki TK, Ikervár FC–Alsóújlaki SC, Sé Honvéd SE–Jánosháza VSE. Szabadnapos: Gencsapáti.
  • Déli csoport, szombat, 17.30: Bajánsenye SE–Őriszentpéter SE, Tanakajdi TC–Körmend VSE. Vasárnap, 17.30: Szombathelyi Spari FC–Egyházasrádóci SE, Telekes Medos SE–Nárai SK, Gyöngyöshermán Szentkirály SE–Rábatótfalui SE, Pinkavölgye-Felsőcsatári KSK–Nádasd KSE, Rum KSC–Újperint SE. Szabadnapos: Szentpéterfa.

 

