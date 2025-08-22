1 órája
Vasi futball: kezdődik a szezon!
Az 1. forduló mérkőzéseivel a hétvégén elrajtol a 2025/2026-os szezon az amatőr labdarúgó-bajnokságokban. Vasi futball: pályán a csaptok!
Vasi futball: a Lukácsháza visszatért a megyei I.-be.
Fotó: Unger Tamás/Archív
Vasi futball: kezdődik a 2025/2026-os szezon!
Vasi futball - vármegyei I.
A vármegyei I.-es Kömenden edzőváltás történt: Dobos Sándort az a Takács Gábor váltotta a kispadon, aki az előző két és fél évben a Celldömölkön dolgozott – Takács Gábor utódja Manganelli Zsolt lett Cellben. Az ISA Haladás Kft. utánpótlás együttműködési megállapodást kötött a Haladás VSE-vel, ezáltal HVSE utánpótláskorú játékosai futbllozhatnak a megyei I.-es felnőtt csapatban – Petrovics Balázs edző irányításával. A tavaly a megye II. osztály déli csoportjában bajnoki címet szerző Lukácsháza vállalta az osztályváltást. Hiányzik a tavalyi mezőnyből a Rábapaty és a Vasvár, visszaneveztek a III. osztályba. Így csak 12 csapat alkotja a mezőnyt...
Vármegyei I. osztály, az 1. forduló menetrendje
- Péntek: Király SE–MVD-Szig. Söpte SE.
- Szombat, 17.30: Szentgotthárd VSE–Csepregi SE, Körmendi FC–Csákánydoroszlói KSE, Schott Lukácsháza SE–Haladás.
- A Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Sárvár FC és a Szarvaskend SE–Vép VSE meccset később játsszák le, mert a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa főtábláján szerepel.
Vasi futball - vármegyei II.
A megyei II. osztályban sem jött össze a két 16 fős csoport – csak két 15-ös csoport alkotja a mezőnyt. Új csapat a Vasszécseny, amely tavaly bajnokságot nyert a III. osztály szombathelyi csoportjában (és valamilyen furcsa döntés okán az északi csoportba került...). Az Ikervár a déli csoportból az északiba, a Spari az északiból a déli csoportba került át.
Vármegyei II. osztály, az 1. forduló menetrendje:
- Északi csoport, szombat, 17.30: Kemenesalja FC–Kemenemagasi, Bozsoki SE–Gárce-Vásárosmiske KSE, Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC. Vasárnap, 17.30: Vasszécseny TK–Uriújfalu SE, Szeleste-Pósfa SE–Büki TK, Ikervár FC–Alsóújlaki SC, Sé Honvéd SE–Jánosháza VSE. Szabadnapos: Gencsapáti.
- Déli csoport, szombat, 17.30: Bajánsenye SE–Őriszentpéter SE, Tanakajdi TC–Körmend VSE. Vasárnap, 17.30: Szombathelyi Spari FC–Egyházasrádóci SE, Telekes Medos SE–Nárai SK, Gyöngyöshermán Szentkirály SE–Rábatótfalui SE, Pinkavölgye-Felsőcsatári KSK–Nádasd KSE, Rum KSC–Újperint SE. Szabadnapos: Szentpéterfa.