Vadásznap

Vasi vadásznap Celldömölkön - reggeltől estig színes forgatag sok-sok fotóval

Rendkívül nagy érdeklődés mellett rendezték meg a vasi vadásznapot szombaton Celldömölkön. A közönség sokféle programból választhatott, az esti koncertet esernyőkkel és a Két Zsivánnyal  táncolták végig  a telt házas Dr. Géfin téren. 

Korábban már részletesen is írtunk a programokról és sok fotót is hoztunk a Vadásznap vadászkamarai köszöntőről, illetve a hagyományos ceremóniákról.

Vasi vadásznap Celldömölkön - reggeltől estig

Fotók: Giczi Sándor

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
