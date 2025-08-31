Fesztivál
3 órája
Vastag Csabával a jáki Hömbölde Fesztiválon
Vastag Csaba is fellépett a hétvégi Hömbölde Fesztiválon Jákon, a közönség nagy örömére. Igazi sztárparádés hétvége ez Vasban. Hoztunk sok képet és videót is!
Vastag Csabával a jáki Hömbölde FesztiválonFotók: Cseh Gábor
9 órája
Ének az esőben: az Ocho Macho szombaton este koncertezett az asztalkő Fesztiválon - sok fotóval!
Tegnap, 15:16
Esernyővel is kitartott a közönség: a Magna Cum Laude az Asztalkő Fesztiválon
