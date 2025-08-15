Elkezdődtek a felújítási munkálatok: felállványozták a szombathelyi vasútállomást

Közleményben tájékoztatta lapunkat a Gysev Zrt.. Mint írják, a munkálatok során javítják a vakolatot, teljes külső és belső festést végeznek, emellett száz nyílászárót is kicserélnek, de új festést kapnak a fa, illetve acél felületek is. A munkálatok részeként mintegy 120 négyzetméteres felületen lépcsőket és rámpákat fognak burkolni a szakemberek. Az épület perontető alatti homlokzati munkálatai részben már elkészültek, a város felüli homlokzat felállványozása pedig folyamatban van. A karbantartási munkálatokkal a tervek szerint 2026 márciusában végeznek a szakemberek.

Forrás: Szendi Péter

A szombathelyi állomásépület utolsó jelentős felújítását 2002 és 2006 között végezték el. A használatból és az időjárási hatásokból adódóan az épület homlokzati felülete, nyílászárói, külső lépcsőinek és rámpáinak burkolatai karbantartásra szorulnak. A vakolat és a festés legnagyobb mértékben a lábazati részeken sérült, de ún. táskásodás és vakolat leesés volt megfigyelhető pl. a főbejárat fölötti részen, és a párkányok alatt is. Az idei évben megkezdett felújítási munkálatok keretében a lábazatnál szárító vakolat készül, a homlokzat többi részén a felületek tisztítás utáni újra festése a feladat, beleértve az attikát, és az épületszobrászati díszeket is. Az épület azon felületein, ahol műkő vagy az eredeti homokkő lábazat van, a burkoló elemek síkra igazítását és impregnálását is elvégzik a szakemberek - írják.

A Vasút utca felőli homlokzati nyílászárók, illetve az emeleti ablakok annyira károsodtak az erős napsugárzástól, esőtől, hótól, hogy azok cseréléséről döntött a vasúttársaság. A peronok felőli oldalon, az előtető alatti nyílászáróknál a védett elhelyezkedésük miatt csak kisebb karbantartási munkák szükségesek, a nyílászárók festésével együtt. A pinceablakokat és a pincébe vezető ajtót szintén cserélik a renoválás során, emellett az utascsarnokban, a pénztárcsarnokban és az utasváróban található hangszórók védőburkolata is megújul. A perontető és a főbejárat fölötti előtető faburkolatának és acélszerkezeteinek festése is elkészül a karbantartási munkálatok részeként. Az épület körüli lépcsők és rámpák kerámia burkolata több helyen berepedezett illetve elengedett a ragasztása, emiatt ezeknél a felületeknél új burkolat készül.