2 órája

A Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést a győri fővonalon

Címkék#fővonal#vasút#vonat

Forrás: MW-archív

A Mávinform hivataos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést.

Mint írják, a feláras vonatok helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe, – a szabadon maradt ülőhelyeket lehet elfoglalni helyjegy nélkül. A győri fővonallal párhuzamosan közlekedő, menetrend szerinti Volán-járatokon Tatabánya és Győr között elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Forgalmi változások:

  • Az InterCity, Railjet és EuroCity-járatok Hegyeshalom, Csorna felől csak Győrig, illetve Budapest felől csak Tatabányáig közlekednek. Tatabánya és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
  • Az S10-es vonatok helyett Almásfüzitő és Ács között pótlóbuszok közlekednek.
  • Az S150-es vonatok helyett Nagyigmánd–Bábolna és Komárom között pótlóbuszok közlekednek.
