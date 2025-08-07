A Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést a győri fővonalon

A Mávinform hivataos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést.

Mint írják, a feláras vonatok helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe, – a szabadon maradt ülőhelyeket lehet elfoglalni helyjegy nélkül. A győri fővonallal párhuzamosan közlekedő, menetrend szerinti Volán-járatokon Tatabánya és Győr között elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Forgalmi változások: