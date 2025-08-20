augusztus 20., szerda

90 évesen még mindig tornaórát tart a vasváriaknak Bognár Károlyné Ida néni

Nem mindennapi születésnapot ünnepelhetett a város. Vasvár szeretett díszpolgára, Ida néni kilenc évtizeddel a háta mögött is fiatalos lendülettel és jókedvvel fogadta a köszöntéseket.

Különleges jubileumot ünnepelhetett augusztusban Vasvár közössége: Bognár Károlyné, Ida néni, a város díszpolgára betöltötte 90. életévét. A jeles alkalomból családja körében köszöntötték, és természetesen a város vezetése sem feledkezett meg róla. Tóth Balázs polgármester személyesen látogatta meg az ünnepeltet, hogy átadja jókívánságait, valamint a város nevében köszöntse őt.

A vasvári Bognár Károlyné Ida nénit köszöntötték 90. születésnapján
Forrás: Facebook/Tóth Balázs

Vasvár díszpolgárát, Ida nénit köszöntötték

- Megtisztelő volt számomra, hogy Bognár Károlynét, Ida nénit, Vasvár díszpolgárát 90. születésnapja alkalmából családja körében köszönthettem. Ida néni életútja, mozgás szeretete, derűs életszemlélete mindannyiunknak példát mutat. Reméljük, még sokáig „tornáztatja” a város hölgyeit! - mondta el Tóth Balázs polgármester.

A 90. születésnap mérföldkő, amely nemcsak az ünnepelt számára fontos, hanem a közösségnek is, amely tisztelettel és szeretettel tekint Ida nénire. Életútja, munkássága és életkedve igazi példát mutat minden generációnak. - Vasvár város közössége szívből gratulál Ida néninek, jó egészséget és még sok boldog, derűs évet kívánva a szeretett díszpolgárnak! - zárta gondolatait a polgármester.

Példamutató életút

Bognár Károlyné, Ida néni, Vasvár díszpolgára, 90 évesen is aktív, derűs és életvidám ember. Férjével együtt a testnevelés szeretetének szentelték életüket: évtizedeken keresztül testnevelő tanárként tanítottak a Vasvári Postaforgalmi Szakközépiskolában. 

Ida néni nemcsak pedagógusként, hanem közösségformálóként is nyomot hagyott a város életében. Bár már nyugdíjas, a mozgás iránti lelkesedése változatlan: a mai napig tornát tart a helyi hölgyeknek, legyen szó női tornáról vagy szenior tornáról. Munkaszeretete és derűlátása igazi példát mutat minden generációnak. Családja is büszke lehet rá: öt gyermek édesanyja, hét unokája és három dédunokája van.

A város 2019-ben tüntette ki Vasvár Díszpolgára címmel, elismerve évtizedeken átívelő pedagógusi munkáját, közösségépítő szerepét és életigenlő példamutatását.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
