augusztus 11., hétfő

Nyár

2 órája

Mesék, játékok és lovaglánc – így telt az Így tedd rá! tábor a Vasvár Népfőiskolán

Címkék#Vasvár Népfőiskola#táborban#Így tedd rá

Kézműveskedés, mesék és lovaglánc – így telt a nyár egyik legvidámabb hete a gyerekek számára. A Vasvár Népfőiskola „Így tedd rá!” táborában a kicsik játékos formában ismerkedtek meg a Kígyókirály legendájával és a Feneketlen-tó történetével.

Csabai Bernadett
A vasvári gyerekeknek mutatja be az ásatások eredményeit Zágorhidi-Czigány Balázs

Forrás: Vasvár Népfőiskola

A nyár egyik legvidámabb programja Vasváron idén is a Vasvár Népfőiskola „Így tedd rá!” tábora volt, amelyből rögtön két turnust is szerveztek. A 6–10 éves gyerekeket váró napközis táborban a résztvevők játékos formában ismerkedhettek meg a Kígyókirály legendájával és a Feneketlen-tó történetével.

Kis lovagok a Vasvár Népfőiskola táborában
Kis lovagok a Vasvár Népfőiskola táborában
Forrás: Vasvár Népfőiskola

Így Tedd rá tábor Vasváron

A foglalkozásokat Kulcsár Boglárka vezette, aki számos kézműves programmal készült a kicsiknek. A gyerekek saját készítésű tárgyakkal gazdagodtak, miközben egyre jobban belemerültek a helyi mondák világába. A tábor mindkét turnusában szerepelt a híres Kígyókirály-szobor meglátogatása, valamint egy múzeumi séta, ahol a kíváncsi kis felfedezők felpróbálhatták a lovagiláncot – ez utóbbi hatalmas sikert aratott.

A második turnus különlegessége volt, hogy a Szentkút közelében található játszótér is helyet kapott a programban, és Zágorhidi-Czigány Balázs vezetésével a gyerekek bepillantást nyerhettek a régészeti ásatások világába is.

Az „Így tedd rá!” tábor a hagyományőrzést játékos, élménydús formában adja át a gyerekeknek, akik nemcsak új barátokkal, hanem sok-sok maradandó élménnyel tértek haza.

 

