Teltházas koncerttel varázsolta el a közönséget Szarka Tamás Vasváron

Rengeteg ember előtt adott felejthetetlen koncertet Szarka Tamás és zenekara a Szentkút Színpadon. A vasvári Szentkúti Esték második rendezvényén a közönséget a zene és a költészet varázslatos világa ragadta magával.

Emlékezetes estét élhetett át az, aki augusztus 16-án ellátogatott a Szentkúti Esték második koncertjére Vasváron. A szabadtéri színpad ezúttal is megtelt, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a Kossuth-díjas, kétszeres Petőfi Zenei Díjas és Életműdíjas előadóművészre, Szarka Tamásra és zenekarára. Bár az időjárás nem volt teljesen kegyes - egy rövid zápor előzte meg a fellépést - de ezt követően kisütött a nap és megtartották a rendezvényt. A Szentkút Színpad különleges atmoszférája és a minőségi zene igazi bensőséges kulturális élményt nyújtott a kilátogató vasváriaknak és a környékbelieknek.

Szarka Tamás Vasváron

A koncert igazi zenei kavalkád volt: felcsendültek a legismertebb szerzemények, mint a Tánc a hóban, az Alhambra vagy a Kézfogás, de hallhattunk dalokat a „Sósósó” című szólólemezről is. Külön élményt nyújtott, hogy a közönség újra átélhette a 2018. augusztus 20-i budapesti tűzijátékhoz írt grandiózus zeneműveket.

Mi is az a Szentkúti Esték?

A Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány több éve indította útjára a Szentkúti Esték programsorozatot. A kezdeményezés célja, hogy a gyönyörű természeti környezetben fekvő Szentkút ne csak a nyugodt pihenés és feltöltődés helyszíne legyen, hanem a kulturális élet egyik fontos központjává váljon - mondták el a szervezők. A nyári hónapokban itt zenei és irodalmi estek, koncertek színesítik Vasvár és a Vasi-Hegyhát turisztikai kínálatát. A koncertsorozat az elmúlt időszakban olyan neveket vonzott Vasvárra, mint a Csík Zenekar, vagy legutóbb Kiss Tibi és az Aranyakkord, nemrég pedig a Szalonna és Bandája előtt színpadra lépett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő zenekara, a Kármentő is.

A közönség soraiban ezúttal Tóth Balázs polgármester is ott volt, aki együtt élvezte a koncertet a város lakóival és a környékről érkező vendégekkel. A szervezők köszönetet mondtak a közönségnek: 

„Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek a Szentkúti Esték 2. alkalmára, ahol Szarka Tamás és zenekara adott emlékezetes koncertélményt nekünk. Reméljük, jól éreztétek magatokat!”

 A Szentkúti Esték bebizonyította, hogy a természet, a közösség és a minőségi zene találkozása valódi kulturális értéket teremt Vasváron.

 

