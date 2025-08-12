Vasvári Békenap 2025: koccintottak a város borával

Szombaton tartották Vasváron a hagyományos Békenapot az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke emlékére. A nap részeként este fél 7-től hirdették ki a 2025. évi „Város Bora” borverseny eredményeit. A hangulatról Dávid Roland zenéje gondoskodott, a megjelenteket Tóth Balázs polgármester köszöntötte, majd ünnepélyesen átadták az okleveleket és a díjakat a borászoknak. Az idei mezőnyben Vas megye számos településéről érkeztek termelők, Kámtól Hosszúperesztegen át egészen Sótonyig. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel díjazta a legjobb tételeket.

Vasvár Békenap: a borverseny eredménye

Arany minősítést nyert többek között:

Kovács Sándor (Hosszúpereszteg) – Vegyes fehér 2024, Othello 2024

(Hosszúpereszteg) – Vegyes fehér 2024, Othello 2024 Landor Péter (Olaszfa) – Pinot Noir 2024

(Olaszfa) – Pinot Noir 2024 Varga Zoltán (Vasvár) – Olaszrizling 2024, Küvé 2024, Turul 2024, Malbec 2024, Malbec 2023

Ezüst érmet kaptak például:

Bándoli Martin (Kám) – Othello 2024

(Kám) – Othello 2024 Hosszú Lajos (Vasvár) – több fehér és vörös tétel

(Vasvár) – több fehér és vörös tétel Pál János (Vasvár) – Rezisztens fehér, Vegyes fehér, Kékfrankos 2024

(Vasvár) – Rezisztens fehér, Vegyes fehér, Kékfrankos 2024 Pál József (Vasvár) – Vegyes fehér, Zweigelt 2024

(Vasvár) – Vegyes fehér, Zweigelt 2024 Szalay László (Vasvár) – Vegyes fehér 2024

Bronz minősítés született például:

Horváth Csaba (Győrvár) – Muscat Ottonel, Vegyes vörös 2024

(Győrvár) – Muscat Ottonel, Vegyes vörös 2024 Hosszú Zoltán (Oszkó) – Othello 2024

(Oszkó) – Othello 2024 Sinka Károly (Sótony) – Olaszrizling 2024, Kormin Rosé

(Sótony) – Olaszrizling 2024, Kormin Rosé Varga Zoltán (Vasvár) – Blauburger 2024

A „Vasvár Város Bora” címet idén Varga Zoltán nyerte el két tételével is: a Malbec 2024 és az Olaszrizling 2024 lett a város büszkesége.

A rendezvény baráti, családias hangulatban telt, a Békenap látogatói a díjátadó után természetesen meg is kóstolhatták a verseny legjobb borait. A Békenap este látványos tűzi-vízi játékkal zárult.