Vasvári Békenap 2025: koccintottak a város borával
A Békenap egyik legünnepélyesebb pillanata volt, amikor a Vasvári Borverseny eredményeit kihirdették. Az Óperinttől a Ság hegyig érkező borászok mutatták be nedűiket, a zsűri pedig arany-, ezüst- és bronzminősítésekkel díjazta a legkiválóbb tételeket.
Szombaton tartották Vasváron a hagyományos Békenapot az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke emlékére. A nap részeként este fél 7-től hirdették ki a 2025. évi „Város Bora” borverseny eredményeit. A hangulatról Dávid Roland zenéje gondoskodott, a megjelenteket Tóth Balázs polgármester köszöntötte, majd ünnepélyesen átadták az okleveleket és a díjakat a borászoknak. Az idei mezőnyben Vas megye számos településéről érkeztek termelők, Kámtól Hosszúperesztegen át egészen Sótonyig. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel díjazta a legjobb tételeket.
Vasvár Békenap: a borverseny eredménye
Arany minősítést nyert többek között:
- Kovács Sándor (Hosszúpereszteg) – Vegyes fehér 2024, Othello 2024
- Landor Péter (Olaszfa) – Pinot Noir 2024
- Varga Zoltán (Vasvár) – Olaszrizling 2024, Küvé 2024, Turul 2024, Malbec 2024, Malbec 2023
Ezüst érmet kaptak például:
- Bándoli Martin (Kám) – Othello 2024
- Hosszú Lajos (Vasvár) – több fehér és vörös tétel
- Pál János (Vasvár) – Rezisztens fehér, Vegyes fehér, Kékfrankos 2024
- Pál József (Vasvár) – Vegyes fehér, Zweigelt 2024
- Szalay László (Vasvár) – Vegyes fehér 2024
Bronz minősítés született például:
- Horváth Csaba (Győrvár) – Muscat Ottonel, Vegyes vörös 2024
- Hosszú Zoltán (Oszkó) – Othello 2024
- Sinka Károly (Sótony) – Olaszrizling 2024, Kormin Rosé
- Varga Zoltán (Vasvár) – Blauburger 2024
A „Vasvár Város Bora” címet idén Varga Zoltán nyerte el két tételével is: a Malbec 2024 és az Olaszrizling 2024 lett a város büszkesége.
A rendezvény baráti, családias hangulatban telt, a Békenap látogatói a díjátadó után természetesen meg is kóstolhatták a verseny legjobb borait. A Békenap este látványos tűzi-vízi játékkal zárult.