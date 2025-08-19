Öt nap dobolás és jókedv: véget ért a vasvári ütőhangszeres tábor

Öt napnyi dobolás, ritmusjáték és rengeteg nevetés után zárult le az első ütőhangszeres tábor a Vasvár Népfőiskola szervezésében. A gyerekek nemcsak a különböző hangszerekkel ismerkedtek meg, hanem megtanulták, hogyan lehet együtt, igazi csapatként zenélni - tették közzé közösségi oldalukon.

Véget ért az ütőhangszeres tábor Vasváron

Forrás: Vasvár Népfőiskola

A tábor fénypontja a zárókoncert volt, ahol a fiatal ütőhangszeresek megmutatták mindazt, amit a rövid, ám annál intenzívebb napok alatt elsajátítottak. A közönséget színes műsorszámokkal lepték meg, a koncert végén pedig a Peer együttessel is közösen színpadra álltak.

Az oktatók külön kiemelték a gyerekek lelkesedését és ügyességét, akik rövid idő alatt rengeteg új élménnyel és tudással gazdagodtak. „Nagyon büszkék vagyunk rátok, gyerekek, és mi is hatalmas élményként éltük meg ezt a pár napot” – fogalmaztak.

A Vasvár Népfőiskola ezzel a táborral zárta az idei nyári programsorozatát, de ígéretük szerint jövőre ismét találkoznak a zenét szerető fiatalokkal.