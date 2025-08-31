Velembe látogatott Nagy János államtitkár

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Nagy János Vas megyében járt, egészen pontosan Velemben. A látogatás oka a 20. század egyik legnagyobb színésznője, Törőcsik Mari volt. Úgyan is Velemben töltötte élete utolsó időszakát. Orbán Viktor évekkel ezelőtt ebbe a házba hozta el a művésznőnek a Kossuth-díjat. Az államtitkár úr szombaton előtte tisztelgett - tette közzé hivatalos közösségi oldalán.