augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Tisztelgés

Velembe látogatott Nagy János államtitkár

Címkék#látogatás#Velem#államtitkár

Különleges okból látogatott Vas megyébe Nagy János.

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Nagy János Vas megyében járt, egészen pontosan Velemben. A látogatás oka a 20. század egyik legnagyobb színésznője, Törőcsik Mari volt. Úgyan is Velemben töltötte élete utolsó időszakát. Orbán Viktor évekkel ezelőtt ebbe a házba hozta el a művésznőnek a Kossuth-díjat. Az államtitkár úr szombaton előtte tisztelgett - tette közzé hivatalos közösségi oldalán.

 

