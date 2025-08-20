augusztus 20., szerda

Csapat

2 órája

Megint felkerekedtek a vépi nyugdíjasklubosok: Csongrád-Csanád vármegyével ismerkedtek

Címkék#Makó#Csongrád#Feszty-körkép#Szeged

Augusztus harmadik hétvégéjén Csongrád-Csanád vármegyében Ópusztaszer, Csongrád, Makó és Szeged meghódítására vállalkozott, „évi rendes” több napos kirándulását teljesítette a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub csapata.

Tóth Katalin

Első állomásukon az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba, a magyar történeti emlékezet egyik fontos kulturális központjába látogattak a vépi nyugdíjasok, számolt be Sági Józsefné klubvezető. 

Csongrád-Csanád vármegyébe kirándultak a vépi nyugdíjasok.
Csongrád-Csanád vármegyébe kirándultak a vépi nyugdíjasok.
Fotó: VN/NEFI

Csongrád-Csanád vármegyébe kirándultak a vépiek

A Park látványosságai között megcsodálták a Feszty-körképet és az Árpád-emlékművet, valamint az 1879-es szegedi nagy árvíz makettjét is. Csongrádon folytatta útját a több mint ötvenfős társaság: felkeresték az Óvárost, ahol a 18-19. századból fennmaradt halászházak között sétálva úgy érezték, mintha visszarepültek volna az időben. A múzeumban megismerkedtek az egykoron ott élt emberek mindennapjaival, majd Hódmezővásárhelyre utaztak, hogy elfoglalják a szállásukat. Másnap Makó és környéke felfedezésére indultak. A Hagymatikum és Hagymaház épületeinél idegenvezetőjük felidézte Makovecz Imre munkásságát, bemutatva az általa tervezett épületeket. 

Makón a József Attila Múzeumot sem hagyták ki a programok sorából. Következett Kiszombor, ahol a Rónay-kastélyt, Rónay-kúriát, a Magtár Helytörténeti Gyűjteményt, a Rónay-kriptát, a középkori műemlék Rotundát nézték meg. A harmadik napon Szegedre vezetett az útjuk – az esővel induló délelőttön buszos városnézést tettek. A bátrabbak, vagy akinél volt esőkabát, esernyő, megnézték a belvárost a Hősök kapujától a Széchenyi-térig. Délután kegyes volt hozzájuk az idő: ellátogattak a szegedi paprikafeldolgozó üzem múzeumába. A Fehértói Halászcsárdában elfogyasztott estebéd után fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva a késő esti órákban értek haza.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
