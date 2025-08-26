Versenyképes járások: csaknem 2 milliárd forint jut vasi fejlesztésekre

"Vas vármegye járásai közel 2 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutnak a Versenyképes járások Programból!" - osztotta meg Navracsics Tibor miniszter keddi bejegyzését Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is.

Navracsics Tibor: "Vas vármegye járásai összesen közel 2 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutnak a Versenyképes Járások Programból"

Fotó: VN-archív/UT

"A celldömölki, körmendi, kőszegi, szentgotthárdi, sárvári, vasvári járások közel 250 millió forint fejlesztési forrást kapnak járásonként. A szombathelyi járás 500 millió forint fejlesztési forráshoz jut! Indulnak a fejlesztések! Hajrá, versenyképes járások!" - írta Navracsics Tibor posztjában.

Versenyképes Járások Program Szombathelyen

Arról még júniusban írtunk, Szombathelyen mire fordítják a Versenyképes Járások Program forrását.

Közösségi közlekedés fejlesztése és fenntartása

Szombathely és térsége közötti közösségi közlekedési kapcsolatok erősítésére, a mobilitási lehetőségek bővítésére, valamint a fenntartható közlekedés támogatására 85 millió 612 ezer forint támogatási igényt nyújtott be a szombathelyi önkormányzat. A közösségi közlekedés fenntartására mintegy 1,4 milliárd forintot fordítanak 2025-ben a városi büdzséből.

Minőségi közétkeztetés biztosítása a szombathelyi köznevelési intézményekben ellátott gyermekek részére

Az intézményi közétkeztetés tárgyi és szolgáltatási színvonalának emelésére, a korszerű, egészséges és fenntartható ellátási feltételek megteremtésére a Versenyképes Járások Programból 64 millió 388 ezer forint hozzájárulást igényel Szombathely. A közétkeztetéshez több, mint 680 millió forint önkormányzati forrást nyújtanak 2025-ben.

Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő fejlesztése és fenntartása

A szombathelyi uszoda és fürdő korszerűsítésére, a szolgáltatási környezet fejlesztésére, valamint a hosszú távú működtethetőség biztosítására 100 millió forint támogatást igényel a vasi megyeszékhely önkormányzata. A Vasivíz Zrt. által üzemeltetett komplexum működtetéséhez mintegy 400 millió forint saját forrásra van szükség.