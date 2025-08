Veszprém és a Bakony-Balaton régió elnyerte az Európa Sportrégiója 2026 címet.

A közleményben azt írták: az ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) az Európai Unió intézményrendszerével együttműködő, brüsszeli székhelyű szervezet 2001 óta ismeri el évről évre azokat a városokat, közösségeket és régiókat, amelyek kiemelkedő eredményeket érnek el az egészséges életmód, a sport és a lakosság fizikai aktivitásának ösztönzése terén.

Hangsúlyozták: a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 pályázat több hónapos előkészítő munka eredményeként készült el, a munkában helyi sportegyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények is részt vettek. A pályázat célja nem csupán a cím elnyerése volt, hanem az is, hogy hosszú távú szemléletváltást indítson el a sportban, elősegítve Veszprém és a régió lakosságának egészségesebb életmódját, és erősítve a sport társadalmi integráló erejét. Ismertették, hogy a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 pályázat olyan alapértékek mentén készült, mint a közösségépítés, az inklúzió, az akadálymentesség, a fenntarthatóság és az önkéntesség. Céljuk növelni a térségben élők mozgásperceit, és az egészséges életmódot a fókuszba helyezni a mozgás örömével, a fair play szellemében, a sikerre való törekvés és a társadalmi integráció jegyében.

A pályázati anyag benyújtását követően az ACES Europe négyfős delegációja július közepén látogatott el Veszprémbe és a térségbe, járt az eplényi Síaréna Vibe Parkban, a Veszprémi Sportuszodában, a Pannon Egyetem sportlétesítményeiben, az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központban, valamint Balatonalmádi és Balatonfüred vízisport- illetve szabadtéri sporthelyszínein, a Nereus vízi bázison, a Wesselényi strandon, a Forrás Sportparkban és a Kékszalag Port kikötőben.

A cím elnyerését videóüzenetben jelentette be Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere, Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Markovits Alíz, a pályázatot lebonyolító Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója és Kiss Balázs olimpiai bajnok kalapácsvető, a pályázat szakmai tanácsadója. A 2026-os év eseményeit és a kapcsolódó egészség- és sportfejlesztési kezdeményezéseket ősszel jelentik majd be. Veszprém és a Bakony-Balaton régió az Európa Sportrégiója pályázattal párhuzamosan egy inspiráló kisfilmmel is nevezett az ACES Europe 2025-ös nemzetközi videóversenyére, melynek középpontjában Birnbauer Botond veszprémi paraúszó története áll, aki példájával hitelesen képviseli a sport közösségformáló és életminőséget javító erejét. A film üzenete, hogy a mozgás öröme és a sporthoz való hozzáférés lehetősége mindenki számára érték – áll a közleményben.