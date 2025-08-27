2025.08.27. 10:35
Bajba került vitorlásokat kellett menteni a Velencei-tavon
Két esetben is segíteni kellett a vitorlásoknak az elmúlt napokban, a hajókat kivontatták a partra.
A feol.hu a minap arról számolt be a Fejér vármegyei rendőrség bejegyzése alapján, hogy augusztus 23-án nem sokkal 14 óra előtt érkezett bejelentés a Templom-tisztásról. Egy vitorlás kishajó három fővel a fedélzetén a nádfal közelében fennakadt, mivel az elektromos motort hajtó akkumulátor lemerült, és a hajó önerőből nem tudott tovább közlekedni. A helyszínre érkező rendőrök szolgálati kisgéphajó segítségével a kikötőbe vontatták a vitorlást, a három utast pedig sértetlenül partra segítették.
Vitorlások mentése a Velencei-tónál
Másnap délután a tó Csárda-oldal elnevezésű vízterületén egy másik vitorlás futott homokpadra, és elakadt a sekély, hínáros vízben. A vízi körzeti megbízottak ebben az esetben is segítettek: biztonsági intézkedés keretében kivontatták a hajót a Nagy-tisztás vízterületére, ahol a vízmélység már biztonságosan hajózható volt.