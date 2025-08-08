A hazai vízgazdálkodásról: jól leoltották Magyar Pétert

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány semmit nem tett a vízgazdálkodás fejlesztéséért - erről kérdezték nemrég V. Németh Zsoltot. - Személyeskedéssel szemben beszéljenek a számok! - kezdte válaszát a vízgazdálkodásért felelős államtitkár.

V. Németh Zsolt összegezte az elmúlt évek vízgazdálkodásra fordított kormányzati és uniós forrásokat

Fotó: VN/Facebook

Árvízvédelemre 450 milliárd

- Az elmúlt 15 esztendőben hazánk árvíz védelme soha nem látott módon fejlődött,

450 milliárd forint értékű beruházást hajtottunk végre. S ezzel egy időben egy új korszakot nyitva 33 projekt keretében több mint 170 milliárd forintot fordítottunk kifejezetten csak a vízkészlet gyarapítását célzó beruházásokra,

közte ilyen programokkal, mint a CIVAQUA, vagy éppen az Ős-Dráva program - hangsúlyozta V. Németh Zsolt.

Átgondolt vízgazdálkodás: 50 százalékkal több öntözött terület

Az elmúlt 10 esztendőben a ténylegesen öntözött területek nagysága 50 százalékkal nőtt, és a már megvalósult, a kivitelezés alatt álló és a pályázattal elnyerhető források összege az 178 milliárdot tesz ki

- hallottuk V. Németh Zsolttól.

Az államtitkár kitért a Vizet a tájba programra is, aminek keretében 242 milliárdnyi fejlesztést terveznek zömében az Alföldön, a Duna-Tisza közi Homokhátságon, kifejezetten vízpótlási céllal.

- Abban bízom európai uniós forrásból megvalósulnak, és a Tisza (Párt) nem akadályozza, mint tette azt a kórházak felújításával - zárta gondolatsorát V Németh Zsolt.