augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztésekről

1 órája

A hazai vízgazdálkodásról: jól leoltották Magyar Pétert

Címkék#V Németh Zsolt#Vizet a tájba#vízgazdálkodási infrastruktúra#Magyar Péter#árvízvédelem#vízkészlet#vízgazdálkodás

Parádésan oltotta le V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár Magyar Pétert legújabb videójában. A Tisza Párt elnöke nemrég arról beszélt, az Orbán-kormány semmit nem tett a vízgazdálkodás fejlesztéséért, V. Németh Zsolt ezt a hazugságot tette helyre és cáfolta meg.

Vaol.hu

Magyar Péter szerint az Orbán-kormány semmit nem tett a vízgazdálkodás fejlesztéséért - erről kérdezték nemrég V. Németh Zsoltot. - Személyeskedéssel szemben beszéljenek a számok! - kezdte válaszát a vízgazdálkodásért felelős államtitkár. 

vízgazdálkodás
V. Németh Zsolt összegezte az elmúlt évek vízgazdálkodásra fordított kormányzati és uniós forrásokat
Fotó: VN/Facebook

Árvízvédelemre 450 milliárd

- Az elmúlt 15 esztendőben hazánk árvíz védelme soha nem látott módon fejlődött, 

450 milliárd forint értékű beruházást hajtottunk végre. S ezzel egy időben egy új korszakot nyitva 33 projekt keretében több mint 170 milliárd forintot fordítottunk kifejezetten csak a vízkészlet gyarapítását célzó beruházásokra, 

közte ilyen programokkal, mint a CIVAQUA, vagy éppen az Ős-Dráva program  - hangsúlyozta V. Németh Zsolt. 

Átgondolt vízgazdálkodás: 50 százalékkal több öntözött terület

Az elmúlt 10 esztendőben a ténylegesen öntözött területek nagysága 50 százalékkal nőtt, és a már megvalósult, a kivitelezés alatt álló és a pályázattal elnyerhető források összege az 178 milliárdot tesz ki

- hallottuk V. Németh Zsolttól. 

Az államtitkár kitért a Vizet a tájba programra is, aminek keretében 242 milliárdnyi fejlesztést terveznek zömében az Alföldön, a Duna-Tisza közi Homokhátságon, kifejezetten vízpótlási céllal. 

 - Abban bízom európai uniós forrásból megvalósulnak, és a Tisza (Párt) nem akadályozza, mint tette azt a kórházak felújításával - zárta gondolatsorát V Németh Zsolt.

Itt megnézheti a videót. 

@v.nemeth.zsolt

Tisztázzuk Magyar Péter vádjait❗️

♬ eredeti hang - V. Németh Zsolt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu