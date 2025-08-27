augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körülményes utazás

1 órája

Az utasok egy részének állnia kellett a Ausztria felé közlekedő InterCity vonaton

Címkék#vonat#intercity#utazás

A Graz felé tartó Mura nemzetközi InterCity vonaton már az indulás előtt használaton kívül helyeztek kocsikat. Az utasoknak ezzel komoly gondot okoztak.

Vaol.hu

Szerda délelőtt 8:29-kor indult Kelenföldről a Grazba a Mura InterCity-vonat. Az indulás előtt azonban az öt rendelkezésre álló kocsiból hármat kivontak a forgalomból. Kettőnél műszaki okok léptek fel, egyet pedig nem sokkal az indulás előtt le kellett zárni. A pótlásukról a MÁV már nem tudott gondoskodni – számolt be róla az economix.hu.

Fennakadás az InterCity vonaton.
Fennakadás az InterCity vonaton.
Forrás: MTI / Jászai Csaba

Kocsikat helyeztek forgalmon kívül az InterCity vonaton

Azt írták, hogy a kalauzok igyekeztek az utasok segítségére sietni, és mindenkit a lehetőségekhez mérten átültetni a működő kocsik valamelyikébe. Az értesülései alapján az első osztályra ültették át azokat, akiknek a forgalomból kivont kocsik valamelyikén volt ülőhelyük eredetileg. A többségüket sikerült átültetni, 10-15 utasnak azonban már nem maradt szabad hely, így nekik állniuk kellett.

Szombathelyen aztán plusz egy kocsit hozzákapcsoltak a vonathoz, de a három nem működő vagont lekapcsolták. A MÁV elnézést kért az érintett utasoktól és közölte: a kompenzációt telefonon vagy emailen tudják intézni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu