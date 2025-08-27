Az utasok egy részének állnia kellett a Ausztria felé közlekedő InterCity vonaton

Szerda délelőtt 8:29-kor indult Kelenföldről a Grazba a Mura InterCity-vonat. Az indulás előtt azonban az öt rendelkezésre álló kocsiból hármat kivontak a forgalomból. Kettőnél műszaki okok léptek fel, egyet pedig nem sokkal az indulás előtt le kellett zárni. A pótlásukról a MÁV már nem tudott gondoskodni – számolt be róla az economix.hu.

Fennakadás az InterCity vonaton.

Forrás: MTI / Jászai Csaba

Kocsikat helyeztek forgalmon kívül az InterCity vonaton

Azt írták, hogy a kalauzok igyekeztek az utasok segítségére sietni, és mindenkit a lehetőségekhez mérten átültetni a működő kocsik valamelyikébe. Az értesülései alapján az első osztályra ültették át azokat, akiknek a forgalomból kivont kocsik valamelyikén volt ülőhelyük eredetileg. A többségüket sikerült átültetni, 10-15 utasnak azonban már nem maradt szabad hely, így nekik állniuk kellett.

Szombathelyen aztán plusz egy kocsit hozzákapcsoltak a vonathoz, de a három nem működő vagont lekapcsolták. A MÁV elnézést kért az érintett utasoktól és közölte: a kompenzációt telefonon vagy emailen tudják intézni.