Nem hiszed el mit művelt a sofőr a vasúti sínen, majdnem tömegkatasztrófa lett a vége

A MÁV-csoport hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a meghökkentő esetet. A beszámoló szerint, az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt.

Majdnem vonatbaleset lett a felelőtlen sofőr tette miatt.

A vonat vezetőjén múlt a katasztrófa

Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna. A Katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta az elakadt autó kiemelésén dolgozott, amelyet végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat. A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, keressük a felelősöket.