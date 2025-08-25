augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Majdnem katasztrófa lett belőle

31 perce

Nem hiszed el mit művelt a sofőr a vasúti sínen, majdnem tömegkatasztrófa lett a vége

Címkék#közlekedés#MÁV#sofőr

A felelőtlen sofőr majdnem hatalmas balesetet okozott.

Vaol.hu

A MÁV-csoport hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a meghökkentő esetet. A beszámoló szerint, az éjszakai órákban Nagytéténynél valaki felhajtott a vágányokra, az autót pedig hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt. 

Majdnem vonatbaleset lett a felelőtlen sofőr tette miatt.
Majdnem vonatbaleset lett a felelőtlen sofőr tette miatt.

A vonat vezetőjén múlt a katasztrófa

Csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna. A Katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta az elakadt autó kiemelésén dolgozott, amelyet végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat. A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, keressük a felelősöket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu