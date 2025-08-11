Falunap Vönöckön: extra nyeremény a tombolasorsoláson

Focibajnoksággal vette kezdetét a színes programkavalkád a vönöcki falunapon. Ugyancsak a sportpályánál a gyerekeket kézműves foglalkozások várták: kipróbálhatták a fazekas korongozást, a tetoválást bőrfilccel, és volt ugrálóvár is. A felnőtteknek ügyességi és gyorsasági sörivó versenyt rendeztek, éhségűzőként pedig lángos és palacsinta party fogadta a kilátogatókat.

Falunap Vönöckön

A Művelődési házban sütivásár és három kiállítás várta az érdeklődőket: helyi alkotók művei, makett kiállítás és a Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában „Magyarul Európában! 1100 éve Európába, 20 éve az Unióban” című vándorkiállítás. Kora délután a frissítő habfürdőt élvezhették a gyerekek, valamint motoros felvonulás volt a község utcáin.

A főzőversenyen tizenhat csapat mérettetett, csapatonként öt kiló húst dolgoztak fel, valamint kettő üstben harminc-harminc kiló vad-, és sertéspörkölt készült, a közösségi kemencében pedig langalló sült. Az este folyamán közös vacsora, tombolasorsolás, zenés műsorok váltották egymást.

Vönöcki különdíj: kisorsoltak egy piros biciklit

Idén először meghirdették a vönöcki különdíjat, melyen egy piros biciklit nyerhetett az a család, aki eljött és visszahozta az előzőleg a lakcímére kiküldött tombolaszelvényét. A sorsoláson közreműködött Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is.

- Köszönöm a fellépőknek a színvonalas műsort, a segítőknek az odaadó támogatást és munkát, előkészítést, anyagi és tárgyi felajánlásokat. Ha erőinket összeadjuk, akkor haladunk előre. A legfontosabb, hogy él, és valóban él a közösségünk! Óriási volt megtapasztalni ismét Vönöck összetartó erejét, a tenni akarást. Vönöckön élni jó - fogalmazott Tarczy Györgyi polgármester.