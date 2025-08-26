augusztus 26., kedd

Elismerés

2 órája

A Vöröskereszt az év legjobb burgenlandi munkaadója 2025-ben

A Market Intézet tanulmánya szerint különösen jól érzik magukat munkahelyükön a Vöröskereszt alkalmazottai.

Vaol.hu

Nagyszabású tanulmányában 15.000 interjút készített 1500 osztrák vezető vállalattal a díjak odaítélése érdekében a Market Intézet. Ebből tűnt ki munkaadóként Burgenlandban elsősorban a Vöröskereszt.

A Vöröskereszt az év legjobb burgenlandi munkaadója 2025-ben
A Vöröskereszt az év legjobb burgenlandi munkaadója 2025-ben
Forrás: ORF

A Vöröskereszt az év legjobb burgenlandi munkaadója 2025-ben

Az ORF arról ír: a munkatársak különösen jól értékelték a munkahelyi légkör és a társadalmi hozzájárulás területén a Vöröskeresztet. 

- A tanulmány olyan témákról kérdezi az embereket, mint a munkahelyi légkör, a munkahelyi biztonság, a jólét és a társadalmi hozzájárulás. Az, hogy ilyen jól teljesítünk, egyszerűen azt mutatja, hogy a Vöröskereszt iránti bizalom messze túlmutat a segítségnyújtásunkon – mondja Manuel Komosny sajtótitkár.

Élmezőnyben végzett a jólét és a munkahelyi biztonság kategóriájában is a Vöröskereszt. A burgenlandi szervezet azonban nem pihen, további kezdeményezéseket tervez főként továbbképzés, innováció, digitalizáció és a fenntarthatóság terén.

