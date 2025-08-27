Hivatalos: nem indul új tanév az Apáczai Waldorf-iskolában, a gázt is kikapcsolhatják az épületben

Sajtótájékoztatóra hívta az újságírókat augusztus 27-én délelőtt az Apáczai Csere János Alapítvány Szombathelyen a 11-es Huszár út 40. szám alatti épületébe. Itt az alapítvány elnöke, Kovács Jenő részletesen beszámolt az elmúlt egy év történéseiről és a Waldorf-iskola körül kialakult helyzetről.

Kovács Jenő, az Apáczai Csere János Alapítvány elnöke tájékoztatta a sajtót - A Waldorf-iskolát működtető egyesülettel komoly elszámolási vitájuk alakult ki

Bezár az Apáczai Waldorf-iskola

Kiderült: már biztosan nem indul új tanév a "kis Waldorfként” ismert iskolában, ráadásul az iskolát működtető egyesület (bérlő) és az alapítvány (bérbeadó) között régóta húzódó vita immár az egész épület fennmaradását is veszélybe sodorta.

Kovács Jenő felidézte: az Apáczai Csere János Alapítvány 1989 óta működik Szombathelyen, és az elmúlt évtizedekben több fontos intézménynek biztosított otthont. Falai között működött már a Szombathelyi Főiskola képzőművészeti tanszéke, az ŐrvidékHáz, a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara, és egészen mostanáig a Waldorf-iskola is.

A Waldorf 2009-ben indult el a szombathelyi laktanya felújított épületében, egyetlen osztállyal. A következő években folyamatosan bővült, végül nyolc osztályossá nőtte ki magát. „Kapcsolatunk az első években kifogástalan volt, a szerződéseket háromévente megújítottuk, legutóbb 2023 augusztusában kötöttünk öt évre szóló bérleti szerződést” – hangsúlyozta Kovács Jenő.

Törést a 2024-es év hozott

A békés együttműködés 2024 nyarán tört meg - erről lapunk is beszámolt. A Waldorf-iskola ekkor nem fizette ki a bérleti díjat.

Kovács Jenő véleménye szerint az iskola úgy kezdte el a 2024/25-ös tanévet, hogy működéséhez nem volt meg a szükséges anyagi fedezet, és erről sem a szülőket, sem a bérbeadót nem tájékoztatták.

A helyzetet akkor egy szülő nagyvonalú, hárommillió forintos adománya oldotta meg – de csak 2024. október 31-ig.

Novembertől ismét elmaradtak a befizetések, és mára az iskola tartozása elérte a 8 millió 379 ezer forintot. Eközben a gyereklétszám is drámaian csökkent: három éve még száz, tavaly negyvenhat, idén már egyetlen diák sem maradt az intézményben - tájékoztatott az alapítvány elnöke. Szerinte az a kérdés is felmerül, miért fordítottak egyre többen hátat az Apáczai Waldorf-iskolának...