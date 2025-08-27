1 órája
Hivatalos: nem indul új tanév az Apáczai Waldorf-iskolában, a gázt is kikapcsolhatják az épületben
Sajtótájékoztatót tartott az Apáczai Csere János Alapítvány kuratóriuma szerda délelőtt. Az alapítvány adta bérbe azt az épületet, ahol az Apáczai Waldorf-iskola működött. Az iskolát működtető egyesület tartozása miatt jelentős, több mint 8 milliós tartozást halmozott fel az alapítvány is a gázszolgáltató felé: ha október végéig nem rendezik, ki is kapcsolhatják a gázt a komoly történelmi múlttal bíró épületben.
Sajtótájékoztatóra hívta az újságírókat augusztus 27-én délelőtt az Apáczai Csere János Alapítvány Szombathelyen a 11-es Huszár út 40. szám alatti épületébe. Itt az alapítvány elnöke, Kovács Jenő részletesen beszámolt az elmúlt egy év történéseiről és a Waldorf-iskola körül kialakult helyzetről.
Bezár az Apáczai Waldorf-iskola
Kiderült: már biztosan nem indul új tanév a "kis Waldorfként” ismert iskolában, ráadásul az iskolát működtető egyesület (bérlő) és az alapítvány (bérbeadó) között régóta húzódó vita immár az egész épület fennmaradását is veszélybe sodorta.
Kovács Jenő felidézte: az Apáczai Csere János Alapítvány 1989 óta működik Szombathelyen, és az elmúlt évtizedekben több fontos intézménynek biztosított otthont. Falai között működött már a Szombathelyi Főiskola képzőművészeti tanszéke, az ŐrvidékHáz, a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara, és egészen mostanáig a Waldorf-iskola is.
A Waldorf 2009-ben indult el a szombathelyi laktanya felújított épületében, egyetlen osztállyal. A következő években folyamatosan bővült, végül nyolc osztályossá nőtte ki magát. „Kapcsolatunk az első években kifogástalan volt, a szerződéseket háromévente megújítottuk, legutóbb 2023 augusztusában kötöttünk öt évre szóló bérleti szerződést” – hangsúlyozta Kovács Jenő.
Törést a 2024-es év hozott
A békés együttműködés 2024 nyarán tört meg - erről lapunk is beszámolt. A Waldorf-iskola ekkor nem fizette ki a bérleti díjat.
Kovács Jenő véleménye szerint az iskola úgy kezdte el a 2024/25-ös tanévet, hogy működéséhez nem volt meg a szükséges anyagi fedezet, és erről sem a szülőket, sem a bérbeadót nem tájékoztatták.
A helyzetet akkor egy szülő nagyvonalú, hárommillió forintos adománya oldotta meg – de csak 2024. október 31-ig.
Novembertől ismét elmaradtak a befizetések, és mára az iskola tartozása elérte a 8 millió 379 ezer forintot. Eközben a gyereklétszám is drámaian csökkent: három éve még száz, tavaly negyvenhat, idén már egyetlen diák sem maradt az intézményben - tájékoztatott az alapítvány elnöke. Szerinte az a kérdés is felmerül, miért fordítottak egyre többen hátat az Apáczai Waldorf-iskolának...
Felmondták a szerződést
Az alapítvány idén március 20-án vonta vissza a székhely-használati hozzájárulást, majd április végével felmondta a bérleti szerződést - tudtuk meg. Ennek ellenére az iskola azóta is az épületben tartózkodott, jogellenesen - ahogy az alapítvány elnöke fogalmazott. Közben egyre nőttek a közüzemi tartozások is: a 11-es Huszár úti ingatlan gázszámláján jelenleg 7,7 millió forintos hátralék szerepel. Ha ezt október 30-ig nem rendezik, az egész épület – benne több, fizető bérlővel – fűtés nélkül maradhat.
„Nekünk a bérleti díjból van bevételünk, más forrásunk nincs. Ha nincs fűtés, a többi bérlő is veszélybe kerül” – mondta Kovács Jenő, hozzátéve: jogi lépéseket terveznek, hiszen az épület és az alapítvány működését is alapjaiban fenyegeti a kialakult helyzet.
Kedvezményes bérleti díj – az alapítvány támogatása
Hangsúlyozta: az alapítvány mindig is elkötelezett volt az iskola támogatása mellett, ezért is adta bérbe jóval kedvezőbb áron a helyiségeket, mint más bérlőknek: a Waldorf azt négyzetméterenként 1494 forintért bérelte rezsivel együtt. Ez havonta 1 millió 50 ezer forintos díjat jelentett a mintegy 700 négyzetméteres terület után.
Bár az évek során volt némi emelés – például a COVID-időszakban vagy a rezsiárak megugrásakor –, az elnök szerint ez továbbra sem számított magas összegnek. Összehasonlításképpen hozzátette: a Mérnöki Kamara 2600 forintot, míg az épületben működő könyvelőiroda 3300 forintot fizet négyzetméterenként.
Kovács Jenő kiemelte azt is, hogy az iskolát működtető egyesület 2025-ben is havi, majdnem 5 millió forint normatívát kap minden hónapban, de ebből a bérleti díjra már lassan egy éve nem jutott.
Az egyesület álláspontja
Az Apáczai Iskoláért Egyesület – amely a Waldorf-iskola működtetője volt – másként látja a helyzetet. Az egyesület elnöke, Baumgartner Ildikó lapunkhoz eljuttatott közleményében kijelentette:
- a felek között elszámolási vita van,
- az egyesület vitatja a bérleti szerződés felmondásának jogszerűségét,
- a bérleti díjat jelenleg azért nem fizetik, mert az iskola által használt terület rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van.
Az egyesület törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett az alapítvány ellen, és több hatósághoz fordult.
Felmondás, jogi viták, tartozások
Az iskola álláspontjának kapcsán Kovács Jenő elmondta: tudtak róla, hogy feljelentések történtek, de ettől még nem lesz kifizetve a gázszámla. aki a pofátlanság tetejének tartja, hogy a nem fizető bérlő minden lehetséges helyen feljelentette az alapítványt, így a Vas Vármegyei Kormányhivatalt, a Szombathelyi Törvényszéket és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát is megemlítette.
A négy feljelentésből hármat már elutasítottak, várjuk a negyediket. Talán ha az ügyvéd bérét a bérleti díjra fordították volna, könnyebb lenne a helyzet
- fogalmazott.
Bizonytalan jövő
Ottjártunkkor körbenéztünk és az iskolának szinte csak a nyomai látszanak már az épületben: dobozok, félig kiürített termek jelzik a kiköltözést - amíg nem visznek el mindent, bérbeadni sem tudják. A tanulók létszáma nullára csökkent, információink szerint szombathelyi és más, környező települési iskolákban kezdik már az új tanévet. A viták pedig tovább zajlanak a hatóságok és a bíróság előtt.
Bár a Waldorf-iskola éveken át meghatározó színfoltja volt Szombathely oktatási életének, mostanra úgy tűnik, végleg lehúzta a rolót. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy a felhalmozott adósság miatt vajon maga az épület és a többi bérlő sorsa is veszélybe kerül-e.