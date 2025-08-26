augusztus 26., kedd

Izsó névnap

A Vándor Szűzanyát átadták a következő falunak

1 órája

Zarándoklat: a gradistyei horvátok Máriazellben gyűltek össze

Minden évben augusztus végén az ausztriai stájerországi Mariazellben gyűlnek össze a gradistyei horvátok Ausztriából, Magyarországról, Szlovákiából. Ez a gradistyei horvátok közös zarándoklata.

Merklin Tímea
Zarándoklat: a gradistyei horvátok Máriazellben gyűltek össze

Forrás: Horváth Zita

A stájerországi Mariazellbe van, aki gyalog, van, aki kerékpárral vagy motorral vagy busszal érkezik. A háromnapos zarándoklat egyik fénypontja a szombat esti körmenet a bazilika körül illetve a vasárnap délutáni záró szertartás, a litánia, ahol a Vándor Szűzanyát ünnepélyesen átadják a soron következő falunak, ahol a jövő évi augusztusi zarándoklatig "lakozik", "talál otthonra."     

Zarándoklat
Zarándoklat a mariazelli Vándor Szűzanya szobrához. Forrás Horváth Zita

  

A zarándoklat során Horvátzsidány kapta meg egy évre a Vándor Szűzanya szobrát

A mariazelli Vándor Szűzanya szobra 1973 óta, 52 éve folyamatosan úton van. Nagy megtiszteltetés volt Horvátzsidány számára, hogy 1992-ben először lépte át a magyar határt, és ez a falu kapta meg egy évre (1992-1993). Ebben nagy érdeme volt Dumovits István plébános úrnak. Most 32 év után, ismét eljött az a pillanat, amikor a horvát zarándoklat végén átvehették Wulkapordánytól a Máriát, és hazahozhatták egy évre, hogy náluk találjon otthonra! Így azok is részesülhetnek kegyelméből - és van lehetőségük van kifejezni áhítatukat a Szűzanya szobra előtt -, akik nem tudnak elzarándokolni hozzá betegségük vagy idős koruk miatt a Mária kegyhelyre.

zarándoklat
Máriazelli zarándoklat: Dumovits István plébános a Szűzanya szobránál. Forrás: Horváth Zita

 

