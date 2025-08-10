augusztus 10., vasárnap

1 órája

Motorosok indulnak útnak Zénóért – jótékonysági túra a Ság hegy környékén

Augusztus 15-én délután igazi motoros karaván indul útnak Celldömölkről, hogy egy nemes ügy mellé álljon. A bevétel teljes egészét a kis Zénó gyógyulására ajánlják fel.

Motorosok indulnak útnak Zénóért – jótékonysági túra a Ság hegy környékén

Zénó igazi harcosként küzd a betegség ellen

Forrás: Segítsünk Zénónak közösségi oldal

Az I. Naplemente Jótékonysági Motoros Túra résztvevői pénteken 17:15-kor gördülnek ki Celldömölkről, a Sági utca 184. szám elől. A mintegy 30 kilométeres túra során a motorosok nemcsak a környék szépségeit mutatják meg, hanem összefogásukkal egy kisfiú, Dienes Zénó gyógyulását segítik.

Motorosok Zénóért

A rendezvényen licitre bocsátott termékek, apró ajándéktárgyak, valamint a motor szépségverseny nevezési díjai is a jótékonysági célra kerülnek. A szervezők becsületkasszával várják a felajánlásokat, és bíznak benne, hogy a közösség összefogása új reményt adhat a családnak.

Zénóról már többször írtunk mi is, a hosszúperesztegi kisfiúnál akut leukémiát diagnosztizáltak. Azóta már túl van sok kezelésen, kemoterápián, nemrég haza is térhetett családjához a kórházból, azonban a küzdelme még teljesen nem ért véget - a sok utazás és kezelés pedig anyagilag rendkívül megterheli a családot. A motorosok ezzel a jótékonysági túrával segítenének nekik - a pontos útvonalat hamarosan közzéteszik az esemény Facebook oldalán.

 

