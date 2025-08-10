Zöld Sziget: Környezettudatos családi délután varázsolt életet a Csónakázó-tó szigetére - fotók

Az AGORA szervezésében megrendezett Zöld Sziget ismét nagy sikert aratott: a Csónakázó-tó árnyas szigetét megtöltötték az interaktív természetközeli játékok, sportjátszótér, kézműves foglalkozások, valamint a bábszínházi előadások. A családok lelkesen kapcsolódtak be az újrahasznosítás és környezetvédelem témáját játékosan bemutató programokba.

Zöld Sziget a környezettudatosság jegyében Szombathelyen

Fotó: Szendi Péter

A Zöld Szigeten megjelent civil szervezetek, köztük a Fekete István Állatvédő Egyesület és a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat is nagy népszerűségnek örvendett. A kicsik babasarokban pihenhettek, miközben a felnőttek is élvezhették a gyógynövény-bemutatót és az újrahasznosított játékok kiállítását.