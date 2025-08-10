1 órája
Zöld Sziget: Környezettudatos családi délután varázsolt életet a Csónakázó-tó szigetére - fotók
Nyári napsütés és vidám hangulat fogadta a szombathelyi családokat a Csónakázó-tó Zöld Szigetén, ahol augusztus 10-én ötödik alkalommal rendezték meg a környezettudatos családi délutánt. A programok között minden korosztály megtalálta a kedvére való elfoglaltságot.
Az AGORA szervezésében megrendezett Zöld Sziget ismét nagy sikert aratott: a Csónakázó-tó árnyas szigetét megtöltötték az interaktív természetközeli játékok, sportjátszótér, kézműves foglalkozások, valamint a bábszínházi előadások. A családok lelkesen kapcsolódtak be az újrahasznosítás és környezetvédelem témáját játékosan bemutató programokba.
Zöld Sziget a környezettudatosság jegyében
A Zöld Szigeten megjelent civil szervezetek, köztük a Fekete István Állatvédő Egyesület és a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat is nagy népszerűségnek örvendett. A kicsik babasarokban pihenhettek, miközben a felnőttek is élvezhették a gyógynövény-bemutatót és az újrahasznosított játékok kiállítását.
Zöld Sziget: Környezettudatos családi délután SzombathelyenFotók: Szendi Péter
A színpadon Kassai Anita vidám énekes foglalkozása, a Bábozd Zöldre Egyesület bábszínházi előadása, valamint a Garabonciás együttes kiskoncertje és vásári komédiája szórakoztatta a közönséget, akik örömmel tapsoltak a produkcióknak. Az esemény a családok számára tartalmas és örömteli délutánt biztosított, miközben mindenki egy kicsit közelebb került a természethez és a környezetvédelemhez.