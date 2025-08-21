56 perce
Zsidó udvar: meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul!
A belvárost már az első nap elkezdték birtokba venni a látogatók. A Zsidó udvarban viszont már a kezdés sem a meghirdetett program szerint alakult, klarinétosok adtak meglepetéskoncertet.
A váratlanul megérkező csütörtök délutáni napsütésben még azok is jól érezhették magukat, akik amúgy a tömeg és a meleg miatt szokták kihagyni a nyár legnagyobb dobását, a Savaria Történelmi Karnevált. A karneváli forgatagot ezúttal is kiállításokkal és koncertekkel indították be a szervezők. Kezdésként Wagner-Holdosi Szabina és Wagner András duója, a Rudraksha lendített egy nagyot a karneváli programkeréken a Zsidó udvarban, de csak azt követően, hogy Horváth Soma alpolgármester hivatalosan is megnyitotta azt.
Az alpolgármester rutinos karneválozóként jól tudja, hogy az efféle fesztiválnyitó beszéd legfontosabb kritériuma, hogy ne legyen hosszú. Nem volt az, miután emlékeztetett rá, hogy ezen a helyszínen 12 éve vannak karneváli programok – amit ráadásul több éve már a Szombathelyi Zsidó Hitközség saját forrásból finanszíroz – megköszönte a szervezők munkáját és jó szórakozást kívánt mindenkinek az elkövetkező három napban. Váratlan meglepetésként, a 19 órai koncertkezdésig sem állt üresen a színpad, ugyanis Dóra András, Koltai Zsófia és Kiss Domonkos adott klarinétkoncertet utcazene jelleggel.
Savaria Karnevál Zsidó udvarFotók: Kóbor Szonja
Az első estét a Zsidó udvarban az Animasongs – Shalom koncertje zárja
A város lassan, de biztosan megtelt estére élettel, pedig ekkorra már nemcsak a kíváncsiskodó tömeg, de az alacsonyan szálló szürke gomolyfelhők is megjelentek. Családok, idősebbek és fiatalabbak, kenyérlángossal, fagyival és kürtőskaláccsal a kézben járkáltak a lassan mindenhol kinyíló pavilonok között. A karnevál első napján részt venni, kicsit olyan mint előszezonban nyaralni, és ez sajnos ezúttal igaz volt az időjárásra is, este fél hét után kövér esőcseppek ijesztettek rá a karneválozókra.
Savaria Karnevál 2025
