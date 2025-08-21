Zsidó udvar: meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul!

A váratlanul megérkező csütörtök délutáni napsütésben még azok is jól érezhették magukat, akik amúgy a tömeg és a meleg miatt szokták kihagyni a nyár legnagyobb dobását, a Savaria Történelmi Karnevált. A karneváli forgatagot ezúttal is kiállításokkal és koncertekkel indították be a szervezők. Kezdésként Wagner-Holdosi Szabina és Wagner András duója, a Rudraksha lendített egy nagyot a karneváli programkeréken a Zsidó udvarban, de csak azt követően, hogy Horváth Soma alpolgármester hivatalosan is megnyitotta azt.

Horváth Soma alpolgármester emlékeztetett rá, hogy a Zsidó udvarban 12 éve vannak karneváli programok Fotó: Kóbor Szonja

Az alpolgármester rutinos karneválozóként jól tudja, hogy az efféle fesztiválnyitó beszéd legfontosabb kritériuma, hogy ne legyen hosszú. Nem volt az, miután emlékeztetett rá, hogy ezen a helyszínen 12 éve vannak karneváli programok – amit ráadásul több éve már a Szombathelyi Zsidó Hitközség saját forrásból finanszíroz – megköszönte a szervezők munkáját és jó szórakozást kívánt mindenkinek az elkövetkező három napban. Váratlan meglepetésként, a 19 órai koncertkezdésig sem állt üresen a színpad, ugyanis Dóra András, Koltai Zsófia és Kiss Domonkos adott klarinétkoncertet utcazene jelleggel.