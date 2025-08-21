augusztus 21., csütörtök

Savaria Karnevál 2025

Zsidó udvar: meglepetéskoncerttel indult, Animával zárul!

A belvárost már az első nap elkezdték birtokba venni a látogatók. A Zsidó udvarban viszont már a kezdés sem a meghirdetett program szerint alakult, klarinétosok adtak meglepetéskoncertet.

Budai Dávid

A váratlanul megérkező csütörtök délutáni napsütésben még azok is jól érezhették magukat, akik amúgy a tömeg és a meleg miatt szokták kihagyni a nyár legnagyobb dobását, a Savaria Történelmi Karnevált. A karneváli forgatagot ezúttal is kiállításokkal és koncertekkel indították be a szervezők. Kezdésként Wagner-Holdosi Szabina és Wagner András duója, a Rudraksha lendített egy nagyot a karneváli programkeréken a Zsidó udvarban, de csak azt követően, hogy Horváth Soma alpolgármester hivatalosan is megnyitotta azt.

Horváth Soma alpolgármester emlékeztetett rá, hogy a Zsidó udvarban 12 éve vannak karneváli programok
Fotó: Kóbor Szonja

Az alpolgármester rutinos karneválozóként jól tudja, hogy az efféle fesztiválnyitó beszéd legfontosabb kritériuma, hogy ne legyen hosszú. Nem volt az, miután emlékeztetett rá, hogy ezen a helyszínen 12 éve vannak karneváli programok – amit ráadásul több éve már a Szombathelyi Zsidó Hitközség saját forrásból finanszíroz – megköszönte a szervezők munkáját és jó szórakozást kívánt mindenkinek az elkövetkező három napban. Váratlan meglepetésként, a 19 órai koncertkezdésig sem állt üresen a színpad, ugyanis Dóra András, Koltai Zsófia és Kiss Domonkos adott klarinétkoncertet utcazene jelleggel.

Savaria Karnevál Zsidó udvar

Fotók: Kóbor Szonja

Az első estét a Zsidó udvarban az Animasongs – Shalom koncertje zárja

A város lassan, de biztosan megtelt estére élettel, pedig ekkorra már nemcsak a kíváncsiskodó tömeg, de az alacsonyan szálló szürke gomolyfelhők is megjelentek. Családok, idősebbek és fiatalabbak, kenyérlángossal, fagyival és kürtőskaláccsal a kézben járkáltak a lassan mindenhol kinyíló pavilonok között. A karnevál első napján részt venni, kicsit olyan mint előszezonban nyaralni, és ez sajnos ezúttal igaz volt az időjárásra is, este fél hét után kövér esőcseppek ijesztettek rá a karneválozókra.

 

Savaria Karnevál 2025

