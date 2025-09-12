Tervben a 84-es út fejlesztése: vasi települések is érintettek

Lázár János építési és közlekedési miniszter megvalósíthatósági tanulmány készítését rendelte el a 84-es főút hosszútávú fejlesztése kapcsán annak rossz állapota miatt, és a Balaton jobb megközelíthetősége érdekében, Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas országgyűlési képviselője ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium nevében egyeztető szakmai tárgyalásra hívta azon képviselőket, akiknek a választókerülete Soprontól vidékétől a Balatonig a 84-es főút mentén fekszik.

Tanácskozás a 84-es főút fejlesztéséről

Fotó: VN

Az első tervek a 84-es főút fejlesztésére

A szakemberek ennek keretében a jelenlegi és jövőbeli forgalmi adatokat vizsgálják, megfogalmazzák véleményüket a lehetséges fejlesztési irányokról, amelyhez költségszámításokat is végeznek. Köszönet minden érintett képviselőnek, hogy tapasztalataival hozzájárul ehhez a munkafolyamathoz – fogalmazott Ágh Péter.

Az egyeztetésen ott volt V. Németh Zsolt, Dél-Vas országgyűlési képviselője is, aki elsősorban mielőbbi burkolatjavítást szorgalmazott, és a Nemeskeresztúr, Keléd, Duka, Kissomlyó, Káld, Borgáta és Gércét érintő csomópontok hiányára, a fel- és lehajtások jelenlegi balesetveszélyes helyzetére hívta fel a figyelmet.