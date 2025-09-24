Több százmillió a szombathelyi civileknek — nekik jutott a legtöbb az adó egy százalékokból

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) friss összesítése szerint idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékáról — ez országosan mintegy 42 milliárd forint sorsáról döntött. Szombathelyre ebből a forrásból több százmillió forint érkezett a helyi civilekhez: a NAV-lista alapján több mint kétszáz helyi szervezet részesült támogatásban. Nézzük, kik kapták a legtöbbet az adó egy százalékából.

Az Állatvédők Vasi Egyesülete több mint hat és félmillió forintot kapott az adó egy százalékból.

Fotó: Szendi Péter

Közzétették az adó egy százalék listát

A támogatott szervezetek palettája nagyon széles: iskolák, hobbi- és sportegyesületek is szerepelnek a listában, de az élmezőnyben még mindig az állatvédők és a betegeket támogató szervezetek állnak. Nagyrészt száz- és háromszázezer forint közötti összegeket kaptak az egyes szervezetek, voltak olyanok is, amelyek csak néhány tízezer forintot. A NAV közzétett összesítése szerint összesen 23 szombathelyi szervezet kapott egymillió forintnál többet.

A lista élén — pár érdekesség a támogatott szervezetekről

Fekete István Állatvédő Egyesület — 21 330 706 Ft. A lista egyértelmű csúcstartója: a helyi kutyamenhely aktív mentőmunka- és örökbefogadási tevékenységet folytat, kóbor állatok mentésével foglalkozik. Az 1%-os befolyó összeg jelentős segítség a napi ellátáshoz és az állatotthon fejlesztéséhez. Együtt Olivérért Alapítvány — 12 163 858 Ft. Mi is többször beszámoltunk már az izomsorvadásos betegséggel, 2. típusú SMA-val küzdő perenyei kisfiúról, Katona Olivérről. A szakemberek hangsúlyozták, hogy Olivér fejlődéséhez, jelenlegi állapotának a megőrzéséhez csak a megfelelő méretű, rá igazított segédeszközök tudják hatékonyan szolgálni a befektetett munka eredményességét, többek között ezket fedezik a beérkezett összegből. Zseboroszlán — Vas megyei Koraszülöttekért Alapítvány — 8 170 975 Ft. A Zseboroszlán célja a koraszülött intenzív ellátás támogatása, eszközbeszerzés és a PIC osztály fejlesztése — tehát ez a pénz közvetlenül súlyos állapotban levő újszülöttek ellátását segítheti. Állatvédők Vasi Egyesülete — 6 676 859 Ft. Helyi állatmentő szervezet, amely menhelyi ellátást, ideiglenes befogadást és örökbefogadást szervez. Vértesi Andrea, az egyesület vezetője elmondta: jelenleg 40 kutya, 20 cica és számos haszonállat áll a gondozásukban, de ez szinte naponta is változhat.

Ez az összeg körülbelül féléves működésüket fedezi, a legnagyobb költséget a dolgozók bére és a rezsi jelenti. Andrea azt is elmondta, hogy szerencsére nagy az akadozó kedv és a közösségi összefogás az állatok érdekében Szombathelyen: az orvosi ellátásokra sokszor magánszemélyek dobják össze a pénzt, illetve rengeteg más adományt is kapnak, például kutyatáp formájában.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ránk gondolt az adója egy százalékának felajánlásakor. Többet kaptunk mint tavaly, tehát előrelépés mindenképp számunkra ez az összeg

- hálálkodott Andrea.