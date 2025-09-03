szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

2 órája

A méltó pihenésért - Joó György nem mindennapi ajándéka a mentőknek

Címkék#mentő#adomány#Körmend

Parkosított pihenőhelyet alakított ki Joó György vállalkozó a körmendi mentőállomás dolgozói részére. Az adományozó úgy tartja: az ő szívében minden nap karácsony van.

Vaol.hu
A méltó pihenésért - Joó György nem mindennapi ajándéka a mentőknek

A régi padot új, akácból készült bútorra cserélte, a pihenőhely környékét kellemes kis parkká alakította Joó György vállalkozó a körmendi mentőállomás épülete előtt. Az adományozó és családja sokadszorra bizonyította már önzetlenségét a városban .  

Joó György adományozó és Németh Tibor mentőápoló
Joó György adományozó és Németh Tibor mentőápoló
Fotó: SZP

Adomány a körmendi mentőknek

– Sokat járok erre, közben megfogalmazódott bennem: megilleti a mentőket a méltó pihenés. Igazából nekünk az a legjobb, ha ők minél többet tudnak pihenni – mondta Joó György. Majd így fogalmazott: – Nekem nem három napig van karácsony a szívemben, hanem egész évben. Így adok hálát Istennek mindazért, amim van. A pad a tervek szerint napernyővel bővül és még alátámasztást is kap. 

A mentőállomás dolgozói nevében Németh Tibor mentőápoló mondott köszönetet az adományozónak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu