A méltó pihenésért - Joó György nem mindennapi ajándéka a mentőknek

A régi padot új, akácból készült bútorra cserélte, a pihenőhely környékét kellemes kis parkká alakította Joó György vállalkozó a körmendi mentőállomás épülete előtt. Az adományozó és családja sokadszorra bizonyította már önzetlenségét a városban .

Joó György adományozó és Németh Tibor mentőápoló

Fotó: SZP

Adomány a körmendi mentőknek

– Sokat járok erre, közben megfogalmazódott bennem: megilleti a mentőket a méltó pihenés. Igazából nekünk az a legjobb, ha ők minél többet tudnak pihenni – mondta Joó György. Majd így fogalmazott: – Nekem nem három napig van karácsony a szívemben, hanem egész évben. Így adok hálát Istennek mindazért, amim van. A pad a tervek szerint napernyővel bővül és még alátámasztást is kap.

A mentőállomás dolgozói nevében Németh Tibor mentőápoló mondott köszönetet az adományozónak.