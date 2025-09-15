Így kell adózni a Facebook Marketplace és Vinted eladások után

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint alapvetően az ingó vagyontárgy – például ruha, játék, bútor – eladása után 15 százalék személyi jövedelemadót kellene fizetni. De a szabályozás több ponton is könnyít, ezért a Facebook Marketplace hirdetés vagy a Vinted eladás a legtöbb esetben adómentes. Az adómentesség két fontos határhoz kötődik.

Adómentesség: egy bizonyos mértékig érvényes

Forrás: Illusztráció/Freepik

Mikor érvényes az adómentesség az eladásnál?

Ha az éves bevétel nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor adómentes jövedelem, sem bevallani, sem adót fizetni nem kell.

Ha a bevétel magasabb, a költségeket (például vételár, javítás, postaköltség) le lehet vonni, és a különbözet lesz a jövedelem. Ebből az összegből az első 200 ezer forint adómentes. Csak az e feletti rész után kell 15% SZJA-t fizetni.

Hogyan kell számolni?

Bevétel – költség = jövedelem.

Példa: ha valaki 800 ezer forintért adott el használt holmit, amit korábban 600 ezer forintért vásárolt, a jövedelme 200 ezer forint. Ez még adómentes jövedelem, tehát nem kell utána adót fizetni.

Mi számít üzletszerű tevékenységnek?

Más a helyzet, ha a Facebook Marketplace eladás vagy a Vinted eladás folyamata nem egyszeri, hanem üzletszerű tevékenység. Ez akkor áll fenn, ha valaki kifejezetten azért vásárol vagy gyűjt árut, hogy haszonnal továbbadja. Ilyenkor:

adószámot kell kiváltani,

számlát kell adni,

áfabevallást kell készíteni,

a jövedelem után nemcsak szja-t (15%), hanem szociális hozzájárulási adót (13%) is kell fizetni.

Facebook Marketplace használata és a Vinted eladás hogy működik?