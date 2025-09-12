szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Ágh Péter a váti családi napra is jó hírrel érkezett

Címkék#Magyar Falu Program#váti#Családi Nap#Ágh Péter

Vaol.hu

Vát Község Önkormányzatát érintő jó hírről számolhattak be a Családi Napon, hiszen a Kormány Magyar Falu Programjának támogatásával útfelújítást végezhetnek el. Közösen felidézték, hogy korábban megújult a Vát és Vasszilvágy közötti út és új óvoda is nyílhatott. Együtt köszöntötték a település újszülöttjeit is – jó egészséget és sok örömet kívánva a kicsiknek és szüleiknek.

Ágh Péter a váti családi napra is jó hírrel érkezett
Ágh Péter a váti családi napra is jó hírrel érkezett
Fotó: VN/Ágh Péter országgyűlési képviselő Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu