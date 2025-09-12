Fejlesztés
1 órája
Ágh Péter a váti családi napra is jó hírrel érkezett
Vát Község Önkormányzatát érintő jó hírről számolhattak be a Családi Napon, hiszen a Kormány Magyar Falu Programjának támogatásával útfelújítást végezhetnek el. Közösen felidézték, hogy korábban megújult a Vát és Vasszilvágy közötti út és új óvoda is nyílhatott. Együtt köszöntötték a település újszülöttjeit is – jó egészséget és sok örömet kívánva a kicsiknek és szüleiknek.
