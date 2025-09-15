37 perce
Bozsok: Ágh Péter jó hírrel érkezett
Több állomásos szüreti felvonulást tartottak szombaton Bozsokon. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője bejelentette: a Magyar falu program révén a település sikerrel szerzett forrást járdafejlesztésre.
Bozsok szüreti felvonulása és falunapja betekintést adhatott mindenkinek abba a kedvességbe, vendégszeretetbe, hagyományőrzésbe, amely annyira jellemző a Kőszeghegyaljára és benne erre e településre – közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Jó volt újra sokakkal együtt megtapasztalni mindezt.
Ágh Péter kiemelte, Bozsokot egy jó hír is érintette, hiszen a kormány Magyar falu programja révén sikerrel szerzett forrást járdafejlesztésre.
A településen nagy volt a készülődés a szüreti felvonulás előtt. A hagyomány szerint ilyenkor már vége a szüretnek, a gazdák a borkészítéssel foglalatoskodnak.
Dr. Szelinger Ferenc polgármester új értékelte, jól sikerült az új képviselő-testület nagy rendezvénye. A szüreti felvonulás négy helyen is megállt, de menet közben sokan jöttek ki a házukból az utcára.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület három sportolót részesített kitüntető oklevélben. Elismerést kapott a sportegyesület elnöke Jakab Balázs, az edző Kratochwill Zoltán edző, valamint Ferencz Zsolt testépítő