Bozsok: Ágh Péter jó hírrel érkezett

Bozsok szüreti felvonulása és falunapja betekintést adhatott mindenkinek abba a kedvességbe, vendégszeretetbe, hagyományőrzésbe, amely annyira jellemző a Kőszeghegyaljára és benne erre e településre – közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Jó volt újra sokakkal együtt megtapasztalni mindezt.

Ágh Péter (középen) hozta a hírt Bozsokra: forrás érkezik a járdafejlesztésre. Mellette dr. Szelinger Ferenc polgármester.

Fotó: Koszorú Mihály

Ágh Péter kiemelte, Bozsokot egy jó hír is érintette, hiszen a kormány Magyar falu programja révén sikerrel szerzett forrást járdafejlesztésre.

A településen nagy volt a készülődés a szüreti felvonulás előtt. A hagyomány szerint ilyenkor már vége a szüretnek, a gazdák a borkészítéssel foglalatoskodnak.

Dr. Szelinger Ferenc polgármester új értékelte, jól sikerült az új képviselő-testület nagy rendezvénye. A szüreti felvonulás négy helyen is megállt, de menet közben sokan jöttek ki a házukból az utcára.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület három sportolót részesített kitüntető oklevélben. Elismerést kapott a sportegyesület elnöke Jakab Balázs, az edző Kratochwill Zoltán edző, valamint Ferencz Zsolt testépítő



